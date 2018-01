El jutjat reobre el cas de Diana Quer i veu indicis de delicte sexual

El jutjat d'instrucció número 1 de Ribeira ha reobert el cas que s'havia arxivat per la desaparició de Diana Quer. Després que la policia hagi trobat el cos sense vida de la noia, el tribunal ha acordat reobrir el procés judicial amb José Enrique Abuín, conegut com 'el Chicle', i la seva dona, Rosario Rodríguez, com a investigats. En la interlocutòria, ha apuntat que hi ha indicis d'un delicte d'homicidi o assassinat, un altre de detenció il·legal i un altre contra la llibertat sexual de Quer.

En la resolució, difosa pel Tribunal Superior de Justícia de Galícia, el jutjat ha argumentat que l'abril de l'any passat va arxivar aquesta causa perquè llavors no es dirigia a cap persona concreta. Ha afegit, però, que de les últimes investigacions se'n desprenen "nous elements" que corroboren que hi ha indicis d'un delicte de detenció il·legal. També ha destacat que hi ha indicis d'un delicte d'homicidi o assassinat pel fet que s'ha trobat un cadàver que correspon a la persona que havia desaparegut.

En aquest punt, el tribunal ha subratllat que hi ha indicis d'un delicte contra la llibertat sexual de la víctima. Els fets, segons la resolució, s'atribueixen al Chicle, que està en presó provisional des de l'1 de gener. Tot i això, ha ressaltat que de moment no es pot descartar la participació de la dona d'Abuín en la mort de Quer, motiu pel qual el jutjat ha decidit que Rodríguez també passi a ser investigada en la causa.

Les actuacions remeses al tribunal d'instrucció també contenen les investigacions per la denúncia d'una altra noia contra Abuín per haver-la intentat fer entrar per la força dins el seu cotxe el 25 de desembre.

Citats a declarar com a investigats

El jutjat ha citat a declarar aquest dijous al matí el Chicle com a investigat; no ha precisat si serà una declaració presencial o telemàtica (des del centre penitenciari on està empresonat). També ha avançat que citarà a declarar la dona d'Abuín com a investigada i dues persones més com a testimonis.