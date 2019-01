La sort ja ha estat repartida aquest diumenge en la rifa de Reis i una bona part dels 700 milions d'euros dels diferents premis han caigut a Catalunya. Barcelona i Sabadell han sigut les afortunades on ha tocat el primer i el tercer premi, respectivament, mentre que el segon premi també s'ha venut en algunes administracions de Mataró, el Prat de Llobregat o les Franqueses del Vallès.

El primer premi de la Loteria del Nen ha estat el 37142 i ha caigut íntegrament a Barcelona, en una administració de Travessera de Gràcia. L'establiment és el número 271 i, precisament, es diu 'La sort'. Aquest està dotat amb dos milions d'euros per sèrie (200.000 euros al dècim).

El propietari de l'administració, Jordi Vicente, ha repartit prop de 200 milions d'euros amb els dècims venuts del 37142. "Estic una mica sorprès perquè no m'ho esperava, és una alegria i una propaganda bestial!", ha exclamat emocionat en declaracions als mitjans. Calcula que ha venut "aproximadament" cent sèries del número premiat.

Aquest migdia alguns dels premiats ja s'han acostat fins a l'administració gracienca, situada al costa de la plaça de Joanic, per mostrar els seus números de loteria:

El tercer premi ha estat per al 20148 i ha tocat en una administració Sabadell. Així, l'administració número 1 de la capital de la comarca del Vallès Occidental ha repartit 12 milions d'euros. El venedor de l'administració 1 de Sabadell (Barcelona), Julià Larque, ha repartit 12,5 milions d'euros del tercer premi de la Loteria de 'El Niño' (20148), que ha recaigut íntegrament en aquesta administració: "Estem desbordats, tenim la botiga plena i són 25.000 euros per bitllet".

En declaracions a TV3 recollides per Europa Press, Larque ha explicat que el número ha estat molt repartit entre els veïns de la localitat, que ho han venut tot per finestreta. "L'hem tingut penjat en l'aparador durant dues setmanes i hi ha moltíssima gent que l'ha comprat, que ens ho va demanar, i s'ha anat venent un a un", ha dit emocionat.

Es tracta d'un número al que l'administració del Vallès Occidental està abonat de forma fixa durant tot l'any i gaudeix de totes les seves sèries "en exclusiva", ha relatat el venedor. "Li ha tocat a molta gent que conec perquè hi ha gent que ho té abonat tot l'any i que cada setmana vénen a recollir-lo i els dies assenyalats com el de Reis", ha destacat. Ha explicat que aquest dissabte van tenir oberta l'administració tota la tarda, i la meitat de les persones que van accedir a comprar un bitllet en vigílies de Reis es va decantar pel número premiat.



El segon premi de la rifa, el número 61776, ha estat molt repartit arreu d'Espanya, incloses vuit administracions catalanes. A Catalunya, l'han venut administracions a Barcelona (passeig Mare de Déu del Coll 142 i Travessera de Gràcia 40), Mataró, Les Franqueses del Vallès , Esplugues de Llobregat i El Prat de Llobregat. També ha caigut a Girona i el Vendrell.

Aquí pots consultar quins han estat els números premiats de la Loteria del Nen: Primer premi: 37142

37142 Segon premi: 61776

61776 Tercer premi: 20148

20148 Terminacions de quatre xifres: 3297 / 3905 Terminacions de tres xifres: 028 / 129 / 149 / 154 / 172 / 200 / 245 / 397 / 446 / 515 / 586 / 647 / 791 / 932 Terminacions de dues xifres: 00 / 18 / 58 / 78 / 95

00 / 18 / 58 / 78 / 95 Reintegraments: 0 / 2 / 8

Els premis

El sorteig de la rifa de Reis consta de 45 sèries de 100.000 números cadascuna. Cada dècim costa 20 euros. En total es reparteixen 630 milions d'euros en premis.

Tres grans premis

Hi ha tres grans premis, amb els següents imports: el primer està premiat amb 2.000.000 d'euros per sèrie ( 200.000 euros al dècim), el segon amb 750.000 euros per sèrie ( 75.000 euros al dècim) i el tercer amb 250.000 euros per sèrie ( 25.000 euros al dècim).

Els altres premis, de més a menys import:

2 premis de 12.000 euros cadascun per als números anterior i posterior al primer premi.

cadascun per als números anterior i posterior al primer premi. 2 premis de 6.100 euros cadascun per als números anterior i posterior al segon premi.

cadascun per als números anterior i posterior al segon premi. 99 premis de 1.000 euros cadascun per als 99 números restants de la centena del primer premi. És a dir, per a tots els dècims que comencin amb les tres primeres xifres del primer premi.

cadascun per als 99 números restants de la centena del primer premi. És a dir, per a tots els dècims que comencin amb les tres primeres xifres del primer premi. 99 premis de 1.000 euros cadascun per als 99 números restants de la centena del segon premi. És a dir, per a tots els dècims que comencin amb les tres primeres xifres del segon premi.

cadascun per als 99 números restants de la centena del segon premi. És a dir, per a tots els dècims que comencin amb les tres primeres xifres del segon premi. 99 premis de 1.000 euros cadascun per als 99 números restants de la centena del tercer premi. És a dir, per a tots els dècims que comencin amb les tres primeres xifres del tercer premi.

cadascun per als 99 números restants de la centena del tercer premi. És a dir, per a tots els dècims que comencin amb les tres primeres xifres del tercer premi. 99 premis de 1.000 euros cadascun per als dècims en què les tres últimes xifres coincideixin amb el primer premi.

cadascun per als dècims en què les tres últimes xifres coincideixin amb el primer premi. 99 premis de 1.000 euros cadascun per als dècims en què les tres últimes xifres coincideixin amb el segon premi.

cadascun per als dècims en què les tres últimes xifres coincideixin amb el segon premi. 999 premis de 1.000 euros cadascun per als dècims en què les tres últimes xifres coincideixin amb el tercer premi.

cadascun per als dècims en què les tres últimes xifres coincideixin amb el tercer premi. 1.300 premis de 1.000 euros (13 extraccions de 3 xifres).

(13 extraccions de 3 xifres). 3.000 premis de 400 euros (3 extraccions de 2 xifres).

Reintegraments

9.999 premis de 200 euros cadascun per als dècims que acabin amb el mateix número que el primer premi.

cadascun per als dècims que acabin amb el mateix número que el primer premi. 10.000 premis de 200 euros cadascun per als dècims que acabin amb la xifra de la primera extracció especial.

cadascun per als dècims que acabin amb la xifra de la primera extracció especial. 10.000 premis de 200 euros cadascun per als dècims que acabin amb la xifra de la segona extracció especial.

Els premis caduquen al cap de tres mesos comptats a partir de l'endemà del sorteig.

Els premis de menys de 20.000 euros no tributen

El 2013 va entrar en vigor una llei que obligava a tributar tots els premis de loteries més grans de 2.500 euros, de manera que aquesta quantitat està exempta de l'impost. El maig del 2018, però, es va aplicar una modificació a aquesta legislació per la qual la quantitat mínima passava a ser de 10.000 euros el 2018. D'aquesta manera, a la loteria de Nadal d'enguany només els quatre premis més grans van pagar impostos.

Tanmateix, la mateixa modificació de la llei inclou que a partir del 2019 la quantitat exempta de tributar passa a ser de 20.000 euros, i, el 2020, de 40.000 euros. D'aquesta manera, enguany, només els tres grans premis de la loteria del Nen tributaran a Hisenda el 20%.

D'aquesta manera, els guanyadors del primer premi –200.000 euros per dècim– no pagaran impostos dels primers 20.000 euros, de manera que hauran de satisfer el 20% de 180.000 i, per tant, passaran a cobrar 164.000 euros. En el cas del segon premi, els diners que es cobraran seran 64.000 euros i, en el cas del tercer, 24.000 euros.