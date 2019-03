"Stop Vox": Barcelona es mobilitza avui per denunciar el racisme i l'extrema dreta

Els carrers del centre de Barcelona seran escenari aquest dissabte d'una manifestació contra Vox convocada per Unitat contra el Feixisme i el Racisme i recolzada per unes 200 entitats. Està previst que la marxa comenci a les 17 h als Jardinets de Gràcia i discorri pel Passeig de Gràcia fins a la Gran Via, on estan previstos els parlaments i actuacions musicals.

L'entitat assenyala directament el partit d'ultradreta perquè el considera el màxim exponent del feixisme i el racisme a l'Estat. De fet, la protesta s'emmarca en el Dia Internacional contra el Racisme -21 de març-, pel qual s'han convocat múltiples manifestacions a tot el món i que, en el cas de Barcelona, s'ha volgut centrar en denunciar els missatges de Vox.

En la roda de premsa de presentació, el membre de l'entitat impulsora David Karvala va explicar que, encara que es tracta d'una marxa contra el racisme i el feixisme, la centraran en Vox perquè "a l'estat espanyol l'extrema dreta ara mateix té nom i cognoms". "Ara cal assenyalar Vox, i això no vol dir que sigui l'únic problema. A Pablo Casado no sé què li passa... però considerem que si aturem Vox els altres partits entendran que el racisme i el feixisme no són el camí. Cal eliminar Vox perquè els altres grups no tinguin temptacions", va dir.

Entre les prop de 200 entitats signatàries del manifest figuren ERC, la CUP, BComú, CCOO de Catalunya, CGT de Catalunya, Òmnium Cultural, l'ANC, ICV i EUiA, així com un centenar de persones a títol individual.