Crida a donar sang davant la caiguda d'un 25% de les reserves

Durant les festes de Nadal les donacions de sang han caigut un 25%. Per combatre aquesta davallada -que es repeteix cada any per aquestes dates- el Banc de Sang ha anunciat aquest matí una nova marató de donants que començarà aquest divendres i s'allargarà fins al 19 de gener. Per facilitar les donacions, a més dels hospitals on sempre es pot donar sang (Hospital Clínic, Vall d'Hebron i Sant Pau), els organitzadors han explicat que també habilitaran un punt nou al Centre de Cultura Contemporània de la ciutat. En aquest nou espai es podrà donar sang el divendres 12 i el dissabte 13.

A més, la marató també permetrà contrarestar la baixada de donacions que, segons les previsions, provocarà l'epidèmia de grip, que aquest anys s'espera que dupliqui el nombre de persones afectades respecte a l'any anterior. El president del Banc de Sang, Manel Peiró, ha advertit en una roda de premsa celebrada a l'Ajuntament de Barcelona que les reserves a dia d'avui són una mica fluixes: "Ara mateix tenim reserves per a 7 dies, però ens agradaria tenir-ne per a 10 dies, que és el normal. Hem de tenir en compte que es necessiten unes 1.000 donacions al dia per mantenir el nivell de reserves amb normalitat".

Els organitzadors asseguren que amb la campanya tenen objectius molt clars: per una banda, cobrir les necessitats del dia a dia, i per l'altra, augmentar les reserves després de Nadal. Durant la setmana que dura la marató volen que se superin les 8.000 donacions.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha assenyalat que la solidaritat és una qualitat que defineix la ciutat: "Un fet concret que podem fer servir com a símbol és l'atemptat que vam partir a l'agost a la Rambla, una experiència que, des de la brutalitat dels fets, va fer que aquesta ciutat donés el millor de si mateixa. La gent es va llançar als hospitals a donar sang perquè volia contribuir a salvar vides. El millor de la societat és el que surt en els moments més difícils".

La campanya d'aquest any se centra en l'experiència de la donació altruista de sang. L'actriu i presentadora Ivana Miño n'és la imatge: "Les reserves també tenen una caducitat. Per tant, hem de conscienciar la societat que cal donar sang durant tot l’any".

Un SMS per avisar

La cinquena marató tindrà algunes novetats. Les persones que vagin a donar sang rebran un SMS quan la seva sang surti del Banc de Sang i s'enviï a l'hospital per ser utilitzada. Aquesta tendència es va aplicar a Suècia i va tenir una gran rebuda, perquè consciencia el donant de com és d'importat la seva donació. Després de fer la donació, els donants podran fer una enquesta per valorar la seva experiència. A més, a la web de la marató les persones que vulguin donar sang podran reservar hora en qualsevol punt de donació de tot Catalunya.

La franja d'edat on hi ha més donants és entre els 30 i els 60 anys. Però des del Banc de Sang volen cridar l'atenció dels més joves, perquè a la llarga, busquen fer un recanvi generacional de donants.