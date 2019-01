Almenys 14 detinguts sospitosos de jihadisme que volien atemptar a Catalunya

14 sospitosos de pertànyer a una organització terrorista han sigut detinguts aquest matí a Barcelona i Igualada en el marc de l'operació Alexandria, per la qual s'han realitzat diversos escorcolls al Barri Gòtic i al Clot de Barcelona, i també a la capital de l'Anoia des de primera hora d'aquest matí.

El grup tenia voluntat d'atemptar a Barcelona, però no la capacitat, segons han informat fonts dels Mossos, que han avançat que no esperen trobar explosius dels escorcolls, que fa més d'un any que els investigaven i que no està relacionat amb l'alerta antiterrorista de finals de desembre. Els detinguts, que la policia creu que estaven radicalitzats, tenien relació també amb la delinqüència comuna com furts a persones i el tràfic de drogues.

540x306 Un dels detinguts al barri del Clot / JORDI ROVIRALTA Un dels detinguts al barri del Clot / JORDI ROVIRALTA

S'han fet almenys sis entrades simultànies i en l'operatiu hi participen més de 100 agents de diferents unitats. El dispositiu és fruit d'una llarga investigació de la Comissaria General d'Informació dels Mossos d'Esquadra. L'operatiu, referit a delictes de terrorisme, contra el patrimoni, salut pública i organització criminal, està tutelat pel jutjat central número 6 de l'Audiència Nacional, segons ha informat la policia a través de Twitter.

Operació policial antiterrorista en marxa.

Estem duent a terme 6 entrades i perquisicions a les localitats de Barcelona i Igualada pic.twitter.com/laSTfc3x7T — Mossos (@mossos) 15 de gener de 2019

Segons els Mossos, dues de les entrades al Barri Gòtic de Barcelona s'estan fent al carrer Arc de Sant Cristòfol i al passatge Corretger de Ciutat Vella. El cos ha informat que hi haurà detencions.