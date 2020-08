L'experiència dels casals d'estiu confirma la clau per frenar el virus: més protecció

Un estudi de l'Hospital Sant Joan de Déu conclou que les mesures de protecció són claus per reduir el contagi de covid-19. Després d'analitzar més de 1.900 infants i monitors de casals d'estiu de Barcelona, han detectat que, gràcies a la mascareta, la distància física, la higiene de les mans i els grups estables, s'ha disminuït la taxa de reproducció (R0): mentre la R0 de la població de la zona estava situada entre l'1,7 i el 2, la dels infants era del 0,3, és a dir, una xifra sis vegades inferior. "Sabem que els infants poden contagiar-se i ara sabem que també poden transmetre el virus. Però si seguim una sèrie d'estratègies, probablement la transcendència de l'obertura de les escoles serà baixa i les podrem obrir de manera segura", ha dit la investigadora principal de l'estudi, Iolanda Jordan.

L'anàlisi s'ha fet durant cinc setmanes en 22 casals d'estiu de l'àrea de Barcelona i s'han recollit mostres de manera sistemàtica de 1.905 infants i monitors. En total els investigadors van detectar 39 casos de coronavirus de nova aparició, 30 dels quals en menors d'edat. Aquesta trentena de nens van tenir un total de 253 contactes, entre els quals només en 12 casos va haver-hi transmissió.

Els impulsors de l'estudi han reconegut que els casals d'estiu no tenen les mateixes condicions que els centres educatius, però creuen que els resultats de l'anàlisi "donen pistes sobre quina és la manera més segura de reobrir les escoles", segons ha subratllat el cap de pediatria de l'Hospital, Juanjo Garcia.

En aquest sentit, la investigadora principal ha resumit tres conclusions a les quals han arribat després d'analitzar els resultats preliminars de l'estudi i que ajudarien a reduir el contagi: d'una banda, l'establiment de grups "bombolla", és a dir, grups estables de deu nens. "Han contribuït a tenir xifres més baixes de transmissió –ha assenyalat Jordan–, ens han permès fer la traçabilitat dels contactes de manera més senzilla i també ens ha permès fer una quarantena selectiva dels grups on s'ha donat un positiu".

Rentar-se les mans cinc o més vegades al dia

Així mateix, un altre aspecte a tenir en compte és la higiene de les mans: "Hem vist que els casals que s'han rentat les mans cinc o més vegades al dia tenien unes taxes d'infecció més baixes o nul·les". "És una mesura importantíssima", ha insistit la investigadora, que també ha ressaltat que han detectat que hi ha una correlació directa entre la incidència del virus en la població en general i el nombre de casos que han aparegut als casals analitzats.

"I això ens fa pensar que el paper de transmissió de les escoles és baix, perquè a les zones on hi ha hagut més positius era als territoris on la incidència de la infecció era més alta". Pel que fa al dubte de si els infants tenen menys capacitat de transmissió que els adults, Jordan ha indicat que és una pregunta que "probablement es podrà respondre més endavant".

Per fer les proves PCR els investigadors van utilitzar una mostra de saliva, i no del frotis nasal com es fa habitualment. El director de l'Agència de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha exposat que estudiaran la seva sensibilitat i especificitat per veure si poden implantar les PCR per saliva a tota la població en general.