La meitat de les identificacions policials són per motius racials

Per cada ciutadà amb nacionalitat espanyola identificat al carrer, la policia atura set persones estrangeres, segons dades dels Mossos d'Esquadra. Això vol dir que els agents només criden l'alto a tres de cada 100 espanyols, mentre que en el cas de la població estrangera la xifra d'identificats augmenta fins a 20. Ho ha revelat aquest dimecres SOS Racisme en la presentació de l'informe 'Identificacions policials per perfil ètnic a Catalunya', un document mitjançant el qual l'ONG vol denunciar les identificacions de persones racialitzades, motivades pel seu aspecte físic.

Mònica López, la tècnica de comunicació i incidència de l'entitat, retreu als cossos policials que, si bé l'any 2017 els estrangers representaven el 13,7% de la població, més de la meitat de les identificacions totals d'aquell any es van fer a migrants, segons les dades dels Mossos d'Esquadra recollides a l'estudi. L'ONG qualifica aquesta selecció de "racista" i afirma que sobretot té lloc a Barcelona i a la seva àrea metropolitana, però que s'estén també a aquells territoris amb un elevat percentatge de població estrangera, com ara el Pla de l'Estany (Girona). Els equatorians (44%), els dominicans (43%), els colombians (29%), els romanesos (27%) i els magribins (19%) són les nacionalitats més aturades per la policia catalana pel seu perfil racial.

Els motius per identificar individus depèn sovint del color de la pell, d'acord amb les conclusions de l'informe. SOS Racisme assenyala que la policia atura els espanyols per haver comès un robatori amb força (3,7%), o per mediar en una discussió verbal (3,3%) o en un conflicte familiar (3,2%). Les identificacions a estrangers, però, responen a "decisions discrecionals dels agents": els motius que els agents al·leguen per aturar-los són per control de pas a peu de carrer (8,3%), per dispositius de seguretat ciutadana (6,5%) o per discussions verbals (4,8%).

Ara bé, Kaire Ba Dejuan, coordinadora de la campanya 'Pareu de parar-me', assegura que les dades oficials estan esbiaixades perquè només tenen en compte la nacionalitat dels identificats, i no hi ha cap registre que indiqui el perfil ètnic d'aquests individus. "La comunitat gitana o els espanyols racionalitzats, negres, llatinoamericans... queden fora d'aquesta distinció perquè el registre recull dades basades en la nacionalitat", lamenta l'activista. I és que, segons SOS Racisme, aquesta selecció per perfil ètnic afecta qualsevol persona "que no és blanca" i impossibilita que aquests ciutadans puguin fer una vida normal. "Alguns han de canviar d'hàbits, o simplement de carrer, per evitar aquesta criminalització pública que, sovint, pot venir acompanyada d'agressivitat verbal i física", conclou López.