El Govern obrirà un centre per evitar que els ‘menes’ dormin a comissaria

“Hem d’evitar, en la mesura que sigui possible, el que va ens va passar el 2018”, reconeix la secretària d’Infància, Georgina Oliva. El Govern és conscient que la fi de l’hivern tornarà a disparar la xifra d’arribades de menors estrangers no acompanyats, menes, a Catalunya i no volen que es repeteixi la imatge dels nois dormint durant dies al terra de les comissaries. Per això, segons ha pogut saber l’ARA, divendres la Generalitat té previst anunciar la creació d’un nou centre -que hauria d’estar en marxa a la primavera- que permeti rebre i organitzar aquests menors migrants.

“El nostre ritme de creació de places és gran però no immediat, i entre l’augment brutal d’arribades i que ens van fer fora de la Ciutat de la Justícia, aquests nens passaven massa hores a les comissaries”, admet Oliva. “No es un espai amable per als nois i, a més, els estem demanant als Mossos competències que no els pertoquen”, reconeix. Oliva confirma a aquest diari que, el nou centre, que encara no té una ubicació determinada, estarà obert 24 hores al dia i comptarà amb professionals del sector social i una parella de mossos permanentment.

“Aquest centre rebrà els nens que els agents detectin al carrer o que es presentin a les comissaries o la Ciutat de la Justícia”, explica Oliva. Un cop allà, els treballadors socials els atendran: si tenen algun problema de salut se’ls derivarà a un hospital i si es troben bé els agents els identificaran. “El centre no tindrà llits”, remarca Oliva, que assegura que tot aquest procés es farà en qüestió d’hores i després se’ls assignarà una plaça en un centre tutelat.

Per posar en marxa el centre, però, encara falta trobar una ubicació i contractar el personal. “Estem estudiant les opcions, com la cessió d’edificis buits o solars disponibles per construir”, explica Oliva. “El centre serà a Barcelona o a l’àrea metropolitana, perquè és on arriben el 90% dels nois”, apunta la secretària d’Infància, que assegura que el sistema també els permetrà millorar el tracte i la traçabilitat d’aquests menors. El cost, encara per concretar, l’assumiran les conselleries d’Afers Socials i Interior.

Una nova “estratègia”

El nou centre és un dels pilars de la nova Estratègia catalana per a l’acollida i la inclusió que la Generalitat presentarà divendres en roda de premsa: un “compendi d’accions” que, segons Oliva, inclou les aportacions de les diferents conselleries, els sindicats, els ens municipals i també les entitats. “És una estratègia de país”, insisteix Oliva. Ahir, però, les federacions d’entitats que atenen aquests menors -Fepa, Ecas i Fedaia- van tornar a reclamar a la Generalitat que reconegui aquestes arribades com un “fenomen migratori estructural” i que es planifiquin millor i amb més pressupost. Aquestes entitats insisteixen que cal millorar els processos legals, més coordinació amb Espanya i Europa i més formació dels professionals que hi treballen.

La demanda de places es duplica

Les entitats calculen que el 2018 van arribar més de 3.500 menors a Catalunya. La xifra duplica la de l’any anterior.

Per a aquest 2019, les entitats preveuen que la xifra de menors estrangers que viatgen sols es pugui tornar a duplicar.