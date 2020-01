Barcelona encareix l'aparcament i farà pagar més a qui més contamina

El ple del mes de gener a Barcelona ha servit per aprovar definitivament el pressupost per al 2020, fruit de l'acord entre el govern sociocomú i les forces independentistes, i ja ha segellat, també, la pujada de preus per a l'àrea blava i verda a la ciutat. A partir de mitjans de la setmana que ve, un cop l'acord s'hagi publicat al BOPB, els cotxes més contaminants pagaran més per estacionar-se a la ciutat -tot i que la tarifa més cara és per a aquells que ja quedat expulsats per la zona de baixes emissions i només els afectarà el dissabte i a la zona de platges també el diumenge. A més, l'àrea blava també es pagarà al migdia, quan fins ara era gratuïta, i els residents també hauran de pagar per fer servir les places d'àrea verda, perquè s'elimina la bonificació per no tenir sancions. Els veïns pagaran 0,20 euros al dia. És a dir, un euro a la setmana. I ningú no quedarà exempt de pagar durant el mes d'agost.

L'àrea blava passarà a costar entre 1,08 -la tarifa més barata per als cotxes Eco- als 3,75 euros l'hora en funció dels nivells de contaminació del vehicle, segons els criteris de la Direcció General de Trànsit (DGT). Serà, això sí, gratuïta per als vehicles de 0 emissions. L'àrea verda per a no residents costarà entre 2,75 i 4,25 euros l'hora, també en funció de l'etiqueta ambiental i la zona on es vulgui deixar el cotxe. L'objectiu de l'encariment és, segons el govern municipal,diferenciar les tarifes de l'aparcament al carrer de les dels pàrquings i, en conjunt, desincentivar l'ús del vehicle privat i l'ocupació d'espai públic. L'àrea blava, a més, també es pagarà durant la franja del migdia que, fins ara, era gratuïta. I s'encareix el servei de cancel·lació de les denúncies en cas de mal ús –superar el temps que es té contractat–, que passa dels set als nou euros.

El ple també s'ha compromès, a proposta d'ERC, a estudiar la manera d'estendre l'àrea verda més enllà dels barris que ja en tenen per evitar que hi hagi grans aparcaments gratuïts a les zones on no hi ha restriccions per a l'aparcament. Una mesura que es concretarà per mitjà d'un decret d'alcaldia.

El govern ha obtingut el suport d'ERC i JxCat per als nous preus de l'aparcament. Cs ha titllat l'entesa d'"impostàs de Colau i Collboni". La formació taronja, a més, ha acusat el govern de "no respectar ni els morts". Des de Barcelona pel Canvi han acusat l'equip de Colau d'estar perseguint el vehicle privat i de voler que sigui la "butxaca del ciutadans la que sustenti els comptes del consistori". També el PP ha sigut molt dur amb la pujada de tarifes.

Es dobla el preu del manteniment dels nínxols

D'altra banda, la sessió ha donat llum verda a la nova taxa de cementiris, que era un altre dels punts que es va excloure del debat en el ple de desembre."Hi ha hagut manca de responsabilitat pel que fa al manteniment dels cementiris", ha lamentat, en aquest sentit, el republicà Jordi Coronas. El preu del manteniment dels nínxols es doblarà i passarà dels 13, 9 euros anuals als 27,8 euros. El govern municipal justifica la pujada pel fet que l'última actualització dels preus s'havia fet el 2013 i que ara es busca fer front al dèficit d'inversió. El manteniment de les sepultures de més d'un compartiment passarà a costar 58.72 euros i no 29,36 com fins ara.