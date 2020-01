Austràlia registra nous rècords històrics de temperatura

L'onada de calor que afecta Austràlia en aquest començament de l'estiu a l'hemisferi sud continua generant dades sense precedents. Aquest dissabte la capital del país, Canberra, va registrar la temperatura més alta mai mesurada a la ciutat. Segons dades oficials del servei meteorològic australià, el termòmetre va escalar fins a 44 graus, un valor inèdit fins ara. Els anteriors rècords eren els 42,2 graus que s'havien arribat a registrar a l'aeroport de la ciutat el 1968, i els 42,2 que es van arribar a mesurar el 1939 en una estació que ja no funciona.

A l'àrea metropolitana de Sydney la temperatura encara va pujar més. A Penrith, a uns 50 quilòmetres del centre, el termòmetre va arribar fins a 48,9 graus aquest dissabte a la tarda, mentre que a la zona olímpica de la ciutat el termòmetre arribava a 47,1. Tampoc hi ha precedents de temperatures tan altes en aquests indrets.

Les condicions van canviar ràpidament a partir de dissabte al vespre i algunes pluges i temperatures més suaus han afavorit les tasques d'extinció dels nombrosos incendis que cremen aquest diumenge. Però s'espera una nova pujada de la temperatura al voltant de dijous de la setmana que ve.

No hi ha dubte que la suma de les temperatures rècord i la falta de pluja són factors determinants en l'onada d'incendis que afecta Austràlia. El científic nord-americà Robert Rohde va publicar ahir un gràfic que s'ha fet viral, fet a partir de les dades de temperatura i precipitació a Austràlia. Amb dades des del 1910, el país no ha viscut cap any ni tan sec ni tan càlid com el 2019. Els dos factors s'han ajuntat aquests últims mesos, i això ha generat unes condicions crítiques per fer front al risc d'incendis.

Though many factors contribute to wildfires, the reason the Australian wildfires are so much worse this year than other recent years is the combination of record drought and record heat. #AustraliaFires



History of national-average temperature and precipitation since 1910. pic.twitter.com/aHh3kDFIZ7