Un volcà de Bali podria fer recular lleugerament la temperatura global

És ben sabut que hi ha factors naturals que poden tenir implicacions a curt termini pel que fa a la temperatura global. Les erupcions volcàniques en són un exemple, cosa que s'ha pogut comprovar unes quantes vegades en el passat.

El diòxid de sofre alliberat durant les erupcions es combina amb l'aigua i forma aerosols que reflecteixen la llum solar incident. Quan les erupcions són prou potents per arribar a l'estratosfera (a uns 18 quilòmetres a l'equador), s'hi poden estar uns quants anys anys, i és llavors quan solen implicar un refredament global. El CO2 alliberat pels volcans i l'augment de la temperatura associat a aquest gas d'efecte hivernacle solen ser més baixos que el refredament generat per les partícules de pols i les cendres emeses pel volcà.

Els volcans situats més a prop de l'equador són els que tenen més repercussió tèrmica al conjunt del planeta.

L'any 1815 l'erupció del volcà Tambora, situat a l'illa de Sumbawa (Indonèsia), va causar més de 4.000 víctimes mortals. La gran quantitat de cendres i gasos emesos va acabar causant un refredament de la part baixa de l'atmosfera. El 1816 es recorda com 'l'any sense estiu' a bona part d'Europa, on la temperatura va ser uns dos graus inferior a la mitjana.

El volcà del Mount Agung, a Bali (Indonèsia), ha mostrat fa poc signes d'una possible erupció. L'any 1963 va ser l'última vegada que va entrar en erupció i va causar un descens apreciable de la temperatura planetària, estimat entre 0,2 i 0,3 ºC. Posteriorment va passar una cosa semblant en el cas dels volcans Chichón (1982) i Pinatubo (1991).

