El 2020 ha sigut l'any més càlid en més de 100 anys a Barcelona, i possiblement a Catalunya

L'Observatori Fabra de Barcelona ha registrat aquest 2020 l'any més càlid de la seva història. Amb dades des del 1914, mai abans la temperatura mitjana anual havia arribat als 16,8 graus d'aquest any. Se supera així l'anterior rècord d'aquest mític observatori del Tibidabo, que datava dels anys 2006 i 2015, quan la mitjana anual va ser de 16,6 graus. El 16,8 graus d'enguany suposen una temperatura 1,4 graus per sobre de la mitjana climàtica del període 1981-2010, segons dades dels observadors del Fabra.

En el conjunt de Catalunya aquest any també ha sigut molt càlid. La temperatura mitjana a Catalunya s'ha situat enguany en 13,3 graus, la més alta com a mínim des del 2009, segons càlculs fets per l'ARA amb dades de més de 80 estacions del Meteocat. Les dades obertes del Servei Meteorològic de Catalunya no arriben més enllà del 2009, però l'únic any anterior que podria haver igualat aquesta dada seria el 2006. El 2011, el 2015 i el 2019 van ser també anys molt càlids a Catalunya, amb una mitjana de 13,1 graus.

Són moltes les estacions a títol individual que han registrat la mitjana més alta des del 2009, per exemple l'observatori del Raval de Barcelona, que ha tingut una mitjana de 18,6 graus, superior als 18,5 del 2015 i del 2018. També Girona, on els 15,4 graus del 2020 superen els 15,3 del 2014 i del 2015. Les estacions que més clarament han superat la temperatura d'anys anteriors són les d'alta muntanya, per exemple la de Certascan, ubicada a 2.400 metres, on els 4,1 graus del 2020 superen els 3,9 del 2015 i del 2011. També les del port de la Bonaigua, el Lac Redon i Ulldeter han superat totes les dades de l'última dècada.

Un altre observatori històric és de l'Ebre, on la mitjana del 2020 ha sigut de 18,7 graus, una dècima per sota del rècord que data precisament dels últims tres anys seguits. Els últims cinc anys en aquest observatori de Roquetes han sigut tant o més càlids que qualsevol dels anteriors. Des del 2016 la mitjana anual ha sigut de 18,7 o 18,8 graus cada any. Abans del 2016 només hi havia hagut dos anys amb una temperatura mitjana tan alta, i els dos són igualment de l'última dècada (2011 i 2014).

Els dies de més calor de l'any van ser el 31 de juliol i l'1 d'agost, moment en el qual en el conjunt de Catalunya la temperatura mitjana va arribar a 25,9 i a 26 graus, respectivament. Aquells dies el termòmetre va escalar fins als 41 graus a Lleida i fins als 40 a Tàrrega. Cap de les situacions de calor d'aquest any, però, va ser tan dura com la de finals de juny de l'any passat.

Pel que fa a precipitacions destaca especialment l'acumulat total de l'estació del Parc Natural dels Ports, on aquest 2020 s'han acumulat 1.912 l/m2, una dada que supera les del Pirineu, on sol donar-se el màxim pluviomètric anual. En el conjunt de Catalunya aquest 2020 es pot considerar el segon any més plujós de la dècada, per darrere del 2018.