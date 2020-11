Barcelona és finalista per acollir la nova seu del Centre Europeu de Predicció

La ciutat de Barcelona ha passat el primer tall per poder ser una nova seu del Centre Europeu de Predicció (ECMWF), segons han informat avui tant l'Ajuntament de Barcelona com l'Aemet, que mantenen secretisme sobre quines o quantes són les altres finalistes. Barcelona ha quedat primera en la fase tècnica, segons una piulada de l'eurodiputat socialista Javi López. En un principi eren 10 els països que havien demanat acollir la nova seu, un dels quals és Alemanya, que aspirava a ubicar la nova seu de l'organisme a Bonn. Així com avui tant l'Ajuntament com el ministeri per a la Transició Ecològica han fet piulades anunciant Barcelona entre les finalistes, no hi ha hagut moviments similars d'altres països o ciutats.

L'ECMWF és un dels centres meteorològics més importants del món i és el responsable de fer córrer el model europeu de predicció, reconegut per la comunitat meteorològica com el més fiable a escala global. L'ECMWF també acull el programa d'observació de la Terra Copernicus, destinat sobretot a la investigació del canvi climàtic.

A la nova seu de l'ECMWF hi treballarien unes 150 persones en una fase inicial, amb la possibilitat que acabessin sent-ne 250. Segons fonts de l'Ajuntament la possible ubicació de la nova seu a Barcelona ja està decidida, però no està previst fer-la pública fins a saber la decisió final, que es resoldrà el 9 de desembre. Un dels punts forts de la candidatura de Barcelona és la presència a la ciutat del Barcelona Supercomputing Center, que actualment ja treballa en diversos projectes de l'ECMWF.

Només els serveis meteorològics dels estats membres de la Unió Europea formen part del Centre Europeu. Així, per exemple, l'Agència Estatal de Meteorologia n'és membre de ple dret, mentre que el Meteocat té vetat gaudir d'alguns privilegis de formar-ne part. El Servei Meteorològic de Catalunya no pot fer servir els models de resolució més alta, i algunes de les dades que sí que reben les tenen sempre amb cert retard, segons va denunciar el director del Meteocat, Eliseu Vilaclara, quan es va fer oficial la candidatura el mes de maig. Més enllà de la seu actual de Reading, el 2017 el Centre Europeu de Predicció va anunciar també la ubicació d'un centre de dades a Bolonya.