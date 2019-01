Una superlluna i un eclipsi total marcaran l'inici de la setmana que ve

La primera lluna completa d'aquest 2019 serà sens dubte la més interessant de l'any. Per una banda la matinada de dilluns hi haurà un eclipsi total que obligarà a llevar-se ben d'hora si el voleu gaudir. El fenomen s'iniciarà cap a dos quarts de quatre de la matinada, però la fase d'ocultació completa no començarà fins a les 5 i 41 minuts. L'eclipsi total durarà fins a les 6 i 43 minuts del matí de dilluns, de manera que si us lleveu d'hora podreu gaudir del fenomen. De matinada la lluna estarà ja a punt de pondre's, de manera que bona part de l'eclipsi es produirà amb el nostre satèl·lit ja força baix a l'horitzó i movent-se aparentment cap a l'oest.

Aquest no serà l'únic eclipsi de lluna de l'any, però sí l'únic total. El vespre del 16 al 17 de juliol n'hi haurà un altre de parcial, amb un grau d'ocultació superior al 50%. Un eclipsi de lluna es produeix quan la Terra s'interposa entre la Lluna i el Sol, de manera que la nostra pròpia ombra enfosqueix al nostre satèl·lit. Perquè això passi hem de tenir la lluna just a l'atre costat del sol, per això els eclipsis sempre es produeixen quan hi ha lluna plena. Que no hi hagi un eclipsi de lluna a cada lluna plena es deu al fet que els plans de les òrbites de la Terra i de la Lluna no estan igual d'inclinats.

Aquesta lluna plena també serà especial perquè coincidirà gairebé amb el perigeu, un dels moments periòdics de màxima proximitat entre la Terra i la Lluna. Durant el perigeu la Lluna està uns 50.000 quilòmetres més a prop que en l'apogeu. Una diferència important si es té en compte que la distància mitjana entre la Terra i la Lluna és d'uns 385.000 quilòmetres. El perigeu es produirà dilluns a les 9 del vespre, i la Lluna serà totalment plena a les 6 i 16 minuts del matí del mateix dia. La Lluna plena gener serà la primera d'una sèrie de tres superllunes, però la més pròxima i més grossa de totes serà la de febrer, llavors entre la lluna plena i el perigeu hi haurà només 6 hores de diferència.