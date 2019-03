Més de 120 morts a Moçambic a causa del cicló tropical 'Idai'

Moçambic està patint des de fa alguns dies els efectes d'una potent borrasca tropical amb una trajectòria molt erràtica. Des que es van començar a notar els seus efectes la pertorbació ja ha provocat com a mínim 122 víctimes mortals, cosa que la converteix en el fenomen meteorològic més mortífer del 2019 fins ara.

La pertorbació ha tocat terra aquesta nit passada amb vents sostinguts de fins a 180 km/h, cosa que l'ha convertit en la quarta borrasca tropical més potent que ha tocat terra al país des que se'n tenen dades. En el moment de tocar terra el cicló tropical es movia entre la categoria 2 i la 3. La ciutat més afectada pel temporal és Beira, on viuen al voltant de mig milió d'habitants.

Les comunicacions amb la zona estan tallades. Segons la televisió de Moçambic, com a mínim cinc persones han quedat greument ferides a causa de l'embat del cicló. Més de 100.000 persones han estat forçades a abandonar la zona durant els últims dies.

As #Cyclone #Idai makes land fall signs of damage already being seen around town.

Average wind speed of 80km an hour with gusts reaching 102km an hour according to wind readers in #Beira port. pic.twitter.com/GxkWHnHc35 — Ben VW (@vw_ben) 14 de marzo de 2019

La borrasca es va començar a desenvolupar fa més d'una setmana entre Moçambic i Malawi, on la setmana passada ja van morir 122 persones a causa de les fortes pluges. Posteriorment el cicló va entrar a l'Índic, on s'ha reforçat per després girar cua i tornar a afectar regions més al sud de Moçambic.

Es calcula que la borrasca pot haver provocat una pujada del nivell del mar de fins a 4 metres, cosa que en una ciutat com Beira, que té diverses zones amb molt baixa altitud o fins i tot per sota del nivell del mar, pot comportar moltes inundacions durant dies. Per sort el cicló ha arribat en un moment de marea baixa, cosa que pot reduir clarament els danys per inundacions.