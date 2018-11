El 2050 el Pirineu podria tenir la meitat de neu que ara

Seria fàcil abandonar-se a l'optimisme veient la gran quantitat de neu que ja ha caigut aquest any abans del 15 de novembre, però el cert és que, quan s'amplia la imatge, les dades sobre com evoluciona el clima al Pirineu són preocupants. Avui s'ha fet públic el primer informe de l'Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic, un organisme que aglutina els treballs de més de 100 experts de tot l'àmbit del Pirineu. L'estudi alerta que a les cotes més baixes la neu a la serralada podria arribar a disminuir fins a la meitat de cara a l'any 2050, i que el seu temps de permanència es podria reduir al voltant d'un mes.

Més enllà de les projeccions, l'informe posa de relleu algunes dades ja contrastades: entre el 1960 i el 2010 el nombre de dies que no són esquiables al Pirineu ha augmentat entre un 5% i un 70% a les cotes baixes, i entre un 4% i un 20% a les cotes mitjanes, depenent del sector. Si només es té en compte la disponibilitat de neu natural, l'inici de la temporada d'esquí s'ha posposat entre 5 i 55 dies a les estacions situades a cotes baixes, i entre 5 i 30 dies a les de cotes mitjanes. Com a dia esquiable s'entén qualsevol que tingui com a mínim 30 centímetres de neu acumulats al sòl.

La temperatura del Pirineu ha augmentat un 30% més del que ho ha fet en general al planeta en els últims 50 anys. Mentre l'augment mitjà ha estat de 0,85 ºC, al Pirineu s'ha constatat una escalada de la temperatura de fins a 1,2 ºC. L'informe també posa de relleu que en els últims 35 anys han desaparegut la meitat de les glaceres a la serralada, i que les 19 que queden estan en un procés evident de degradació.

Pel que fa a les precipitacions l'estudi posa de manifest que les precipitacions s'han reduït en un 2,5% en els últims 50 anys, sobretot a l'estiu i a l'hivern. Segons el cap de Climatologia del Meteocat, Marc Prohom, aquesta baixada és bastant més marcada al vessant sud que al vessant nord.

També els incendis podrien ser un factor a tenir en compte en el futur a la serralada, tant a l'hivern com a l'estiu. Tot i que el factor humà és habitualment el desencadenant dels incendis, l'augment de la temperatura, la disminució de les precipitacions i l'abandonament de les activitats agrícoles i ramaderes faran que els dies amb risc d'incendi vagin a més, i que els que s'hi produeixin puguin ser més devastadors.

No tot és negatiu

No tots els impactes del canvi climàtic al Pirineu s'entreveuen negatius. Segons el coordinador de l'informe, Juan Terrádez, el fet que les onades de calor es facin més freqüents en general podria afavorir el Pirineu com a destí turístic a l'estiu, i també el fet que les temperatures suaus s'allarguin a la tardor i a la primavera podria jugar-hi a favor. Més enllà del turisme també hi pot haver oportunitats en l'agricultura. Segons Terrádez, alguns pagesos ja estan aprofitant l'augment de la temperatura per cultivar pomes o per reintroduir a la serralada cultius com l'olivera o la vinya.

L'informe posa de relleu que el canvi climàtic s'està afegint als problemes de contaminació o abandonament de les activitats d'agricultura i ramaderia que el Pirineu ja pateix des de fa algunes dècades. Segons Marc Prohom, en els últims anys s'està fent un treball per entendre millor i modelitzar el clima del Pirineu. L'informe que es presenta avui és només un tastet d'un treball molt més ambiciós que veurà la llum durant l'any 2020.