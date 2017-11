Pocs canvis a la vista: el temps es mantindrà tranquil

Les glaçades han afectat un cop més bona part de les comarques interiors, sobretot a les zones més fondes i no pas a les muntanyes. Hem tornat a tenir inversió tèrmica. Per exemple, mentre que a Vacarisses s'ha arribat fins a -2 ºC, al monestir de Montserrat no s'ha baixat de 8 ºC.

Avui ens espera una jornada calcada a la d'ahir, pel que fa a la situació meteorològica. Els bancs de boira que de bon matí afecten algunes planes i fondalades de l'interior, com per exemple les zones més baixes del pla de Lleida, el pla de Bages i la plana de Vic, es dissiparan ràpidament.

La jornada quedarà bàsicament assolellada, per bé que, sobretot a partir del migdia, aniran creuant bandes de núvols alts i prims que deixaran el cel enteranyinat. També al País Valencià, a les illes, a la Franja de Ponent i a la Catalunya del Nord es mantindrà el cel serè o poc ennuvolat.

La temperatura màxima serà semblant a la d'ahir. De nou, en alguns punts del litoral i del prelitoral el termòmetre s'acostarà als 20 ºC. Tot i això, en general la màxima voltarà entre 11 ºC i 16 ºC al Pirineu i entre 13 ºC i 18 ºC a la resta de l'interior.

Demà hi tornarà a haver alguns bancs de boira de matinada i fins a mig matí, però el sol i els núvols alts tornaran a marcar el temps. A més, la temperatura pujarà, tant la mínima com, especialment, la màxima. Serà més fàcil trobar valors per sobre dels 20 ºC a primera hora de la tarda.

Avançada la setmana l'anticicló es mourà cap a l'est i això impulsarà vent de garbí a casa nostra. Per tant, veurem com a partir de dimecres el termòmetre encara s'enfila més, sobretot a les comarques de Girona. Els models dibuixen un petit canvi de temps de cara al cap de setmana, però en cap cas sembla que hagi de ser una tongada de pluges generals, com caldria.