Què és l'efecte "föhn" o fogony?

En situacions meteorològiques com les d'avui, que tenim vents del sud-oest, aquest fenomen apareix en zones com el nord de les comarques de Girona o la Val d'Aran on ja es superen els 20ºC tant a Bossòst, a la Val d'Aran, així com també a zones de l'Empordà.

L'efecte "föhn" o traduït al català fogony, és un fenomen meteorològic que es dona quan una massa d'aire ha de travessar diverses muntanyes o serralades. Quan l'aire es topa amb una muntanya, tendeix a ascendir per passar aquest obstacle. A través d'aquest ascens, la massa d'aire va perdent temperatura, ja que segons el gradient tèrmic vertical de la troposfera, conforme augmentem l'alçada es disminueix la temperatura. Un cop aquesta massa d'aire, ha arribat al pic de la muntanya, comença a descendir per la vessant de sotavent. Mentre la massa d'aire descendeix per la muntanya, va perdent humitat i augmentant la seva temperatura, de tal manera que, quan arriba a la superfície, la seva temperatura és major i la humitat és menor que amb la que va començar a pujar per la vessant contrària de sobrevent de la serralada.

Us mostrem un clar exemple gràfic, on s'aprecia millor el fenomen:

540x306 Gràfic explicatiu on es mostra l'efecte fogony / Meteorología en red Gràfic explicatiu on es mostra l'efecte fogony / Meteorología en red

Així doncs, aquest fenomen és el que s'anomena efecte "föhn" o fogony. El nom prové de Suïssa, on Föhn era el nom local del vent i era sec i càlid degut a que descendia de les serralades alpines. En el cas d'aqui Catalunya, en tenim diversos variants i exemples d'aquest fenomen, això si, sense arribar a ser tant exagerat com als Alps, de forma local també patim aquests reescalfaments.

L'efecte fogony al Pirineu

L'exemple més clar és al Pirineu, on amb els vents del sud-oest, la màxima afectació d'aquest fenomen es dona a la Val d'Aran -anomenat vent d'Espanya- amb temperatures fins i tot 10ºC superiors en els casos més extrems, respecte a mateixa alçada al Pallars o l'Alta Ribagorça. Per exemple, a Vielha poden estar a 25ºC mentre que Barruera o el Pont de Suert poden estar a 15ºC. D'altre banda, a l'Empordà també es produeix un reescalfament similar però sense arribar a ser tant exagerat, degut a que les serralades són menors.

Un altre exemple el trobem amb el vent del nord, però al contrari que amb els vents del sud o sud-oest, el fenomen es trasllada a la cara sud pirinenca i en especial a valls del Prepirineu. Aquest fenomen s'intensifica per efecte venturi-canalització del vent- a les valls d'Àneu, al Pallars Sobirà -anomenat vent de port-, a la vall del Bastareny, al Berguedà o les valls del Ter i Freser al Ripollès. Mentre a la cara nord hi ha precipitacions i una cota de neu força baixa, a les zones citades hi pot arribar a fer un bon sol amb un ambient molt més sec i temperatures de fins a 10ºC superiors respecte a la cara nord i a mateixa alçada.

A la resta del país, també trobem alguns exemples...

D'altre banda, quan tenim vent de ponent o mestral a les terres de l'Ebre, el fenomen es trasllada al litoral i prelitoral. Catalunya és caracteritza per ser una zona amb una orografia molt irregular, juntament amb tot el territori espanyol. Aquests irregularitats en la orografia, fan que la massa d'aire en avançar i arribar fins al litoral, es produeixin també diversos ascensos i descensos de la massa d'aire i per tant, escalfaments locals que es van sumant. Finalment, això provoca que els valors màxims d'aquestes jornades s'acabin donant a primera línia de la costa.

Normalment l'efecte fogony, està associat a moviments o situacions meteorològiques ciclòniques i s'acostuma a donar quan la circulació d'aire és potent i és capaç d'elevar la massa d'aire i fer-la passar a través de la muntanya en un curt període de temps. Difícilment es dona en situacions anticiclòniques. A Catalunya, molts dels rècords de temperatures màximes al litoral i prelitoral estan associades a aquest tipus de fenomen.