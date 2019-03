La d'avui serà l'última superlluna del 2019

Aquest vespre començarà oficialment la primavera i també hi haurà la primera lluna plena de l'estació. Quan faltin tres minuts per tres quarts de tres de la matinada d'aquest dijous la lluna serà completa, i per tant aquesta nit serà la nit amb la lluna més plena d'aquest mes de març. Sortirà cap a tres quarts de vuit i es pondrà demà al voltant de dos quarts de vuit del matí.

La lluna plena d'avui tancarà una sèrie de tres llunes que han coincidit amb el perigeu, i que per tant han estat més grosses del normal. El perigeu és el punt cíclic en què la lluna i la Terra s'acosten fins a 50.000 quilòmetres respecte l'apogeu, el punt de màxima distància. Quan el perigeu i la lluna plena es produeixen a prop en el temps això fa que la lluna plena es pugui veure un 30% més brillant i fins a un 14% més grossa.

En aquesta ocasió entre el perigeu i la lluna hi haurà hagut unes 30 hores de diferència, més que el febrer, en què els dos fenòmens van estar separats per només 6 hores. La lluna plena d'avui, per tant, serà més grossa del normal, però no la més grossa de l'any. No hi haurà cap més coincidència entre el perigeu i la lluna plena aquest any, la pròxima superlluna serà la del març del 2020. Aquest 2019 sí que hi haurà una lluna plena que coincidirà amb l'apogeu, i per tant serà més petita del normal, serà la d'agost.