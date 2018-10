La borrasca 'Adrian' provoca dos morts a Itàlia i inunda Venècia

La potent borrasca que es va formar aquest cap de setmana sobre les Balears ha enfilat el camí cap a Itàlia, on avui hi està provocant un potent temporal de vent i de pluja. Dues persones han mort a la província de Frosinone a causa del mal temps, segons publiquen diversos diaris italians. La borrasca ha provocat ratxes molt fortes de vent també a Roma, on el temporal ha arrencat de soca-rel diversos arbres. A Milà una persona també ha resultat ferida.

A Roma vento a 100 km all’ora, il Comune: «Limitare spostamenti» Foto https://t.co/mWNOGpijSv pic.twitter.com/AsHfBWh10l — Corriere della Sera (@Corriere) 29 d’octubre de 2018

Venècia està experimentant avui una de les inundacions més fortes dels últims anys. Les habituals marees que afecten la ciutat s'han disparat avui a causa del fort vent de sud i la baixada de la pressió atmosfèrica que està provocant el pas de la borrasca 'Adrian' per Itàlia. Al migdia l'Ajuntament ha decidit tancar la plaça de Sant Marc, després que el nivell de l'aigua pugés fins als 154 centímetres, el nivell més alt des del 2008. Es calcula que amb una marea d'aquesta alçària al voltant d'un 70% de la ciutat queda inundada. Les previsions oficials apunten que durant la nit hi haurà una nova pujada de la marea que podria tornar a superar els 140 centímetres, però tot fa pensar que no arribarà a superar la d'aquest migdia.

'Adrian' és la primera borrasca mediterrània batejada. El nom surt d'una llista de noms acordada entre els serveis meteorològics francès, portuguès i espanyol, per evitar confusió sobre com anomenar a les gran borrasques que afectin aquests països del sud d'Europa. A partir d'ara es posarà únic nom comú a totes les pertorbacions que puguin ser potencialment perilloses. Per ordre de la llista, els següents temporals es diran Beatriz, Carlos i Diana.