Una ciclogènesi explosiva col·lapsa el nord-est dels Estats Units

El nord-est dels Estats Units ha rebut durant les últimes hores una de les borrasques més impressionants que s'hi han vist en els últims anys. No tant segurament pels gruixos de neu acumulats com pel fort vent i la baixada sobtada de la pressió atmosfèrica.

La neu ha acumulat més de 20 centímetres en una extensíssima franja que va des de Carolina del Sud fins a l'estat de Maine, i en alguns punts de Massachusetts s'hi ha acumulat gairebé mig metre de neu. El fred i les ratxes de vent de més de 100 km/h provoquen sensacions tèrmiques de fins a -30º centígrads. Sis persones han mort, totes elles en estats del sud: a Carolina del Sud, a Carolina del Nord i a Virgínia.

A Boston la baixada tan forta de la pressió atmosfèrica ha fet que el mar pugés bruscament de nivell i envaís alguns carrers, les imatges de barreja de neu i carrers inundats que s'hi han produït són estranyes i espectaculars.

Segons les primeres dades del NWS, el servei meteorològic nord-americà, el nucli de la pertorbació ha baixat 59 hPa de pressió en 24 hores, el que suposaria un rècord per ser latituds mitges. Als Estat Units a l'anomenada borrasca 'Grayson' se l'ha catalogat com a “bomba meteorològica”, però es tracta del mateix procés que aquí s'ha definit en els últims anys com a ciclogènesi explosiva, és a dir, una borrasca molt profunda que es forma molt ràpidament. Cal recordar que una ciclogènesi explosiva es produeix quan la pressió baixa 24 hPa en 24 hores, i en aquest cas el descens de pressió ha més que doblat aquest llindar.

A Nova York la nevada ha deixat més de 20 centímetres a Central Park i ha obligat a parar l'activitat tant a l'aeroport JFK com al de La Guardia, entre els dos s'han hagut de cancel·lar més de 1000 vols. L'aeroport de Newark s'ha mantingut obert però hi ha hagut moltes cancel·lacions. El metro no ha parat tot i els problemes. Nova York no ha rebut la pitjor part del temporal, en estats com Massachusetts i Nova Anglaterra hi hagut ratxes més fortes de vent i s'hi han produït molts més talls de llum.

Algunes zones del nord-est dels Estats Units porten des d'abans de Nadal sota zero. En una ciutat tan gran com Chicago la temperatura no ha pujat sobre zero des del dia 24 de desembre, amb mínimes de -22º centígrads per Cap d'Any.