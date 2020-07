El canvi climàtic podria començar a desbordar els acords de París els pròxims cinc anys

L'Organització Meteorològica Mundial (OMM) i el Met Office britànic han presentat aquest dijous un estudi que apunta amb força detall com pot ser el clima dels pròxims cinc anys. Es tracta d'una previsió climàtica innovadora que permet aportar un pronòstic probabilístic sobre com s'entreveu el clima del lustre vinent.

La predicció apunta a un fet remarcable que enllaça amb l'Acord de París contra el canvi climàtic. Segons els científics del Met Office, hi ha una probabilitat del 20% que en algun dels anys entre el 2020 i el 2024 la temperatura mitjana global se situï 1,5 ºC per sobre dels nivells preindustrials. Si aquesta previsió no es fa per anys, sinó per mesos, la probabilitat augmenta fins al 70%. És a dir, és probable que en algun dels mesos fins a l'any 2024 la temperatura mitjana de la Terra superi en 1,5 ºC els nivells preindustrials definits per al període entre 1850 i 1900.

L'acord que es va adoptar a la conferència de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic de París comprometia els països signants a mantenir l'augment de la temperatura del planeta per sota dels 2 graus respecte a l'etapa preindustrial, però també incloïa el compromís de continuar fent esforços per arribar a limitar aquest augment a menys d'1,5 °C. Cinc anys després de la signatura de l'acord les previsions del Met Office i l'OMM ja apunten que no serà possible.

651x366 Resum d'alguns dels indicadors climàtics que apunta l'estudi / WMO/Met Office Resum d'alguns dels indicadors climàtics que apunta l'estudi / WMO/Met Office

L'estudi indica que el llindar d'escalfament d'1 ºC se superarà en tots els anys entre el 2020 i el 2024, i també preveu que durant el 2020 la temperatura de l'Àrtic pujarà el doble del que ho farà la Terra en conjunt. Les anomalies de pressió a l'Atlàntic Nord apunten també a un augment dels temporals a l'oest d'Europa els anys vinents.

Els 40 graus al Regne Unit, cada cop més probables

L'estudi no ha tingut en compte el descens en els nivells d'emissions de gasos d'efecte hivernacle causats per la baixada d'activitat durant la crisi del covid-19, que es preveu que impliquin una caiguda del 8% a escala global aquest 2020. Segons el secretari general de l'OMM, Petteri Taalas, l'organisme ja ha repetit moltes vegades que tot i l'estrès econòmic i industrial que està causant la pandèmia, la llarga persistència de gasos com el CO2 a l'atmosfera no fa preveure que la crisi actual pugui ajudar a reduir el problema del canvi climàtic.

Un altre estudi elaborat també pel Met Office aquests últims mesos augura que temperatures de fins a 40 graus podrien arribar a ser relativament normals al Regne Unit cap a finals de segle. En el context del clima actual, un episodi de calor que pugui fer arribar el termòmetre fins als 40 graus al Regne Unit s'espera un cop cada entre 100 i 300 anys, però aquest període de retorn podria baixar fins a quinze anys de cara al 2100 en un escenari de canvi climàtic moderat. En els pitjors escenaris d'emissions, el Regne Unit podria arribar a 40 graus cada 3,5 anys.

Ara mateix encara no s'han mesurat mai 40 graus al Regne Unit. Si bé les fortes onades de calor que van afectar Europa entre el juny i el juliol de l'any passat van fer saltar la temperatura per sobre d'aquest llindar en països com França, els Països Baixos, Alemanya i Bèlgica, el rècord al Regne Unit es va quedar en els 38,7 graus registrats a Cambridge.