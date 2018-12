La contaminació, controlada des de satèl·lit

El satèl·lit Sentinel-5P, desenvolupat per l'Agència Espacial Europea (ESA), va ser llançat a l'espai l'octubre de l'any passat. A bord hi ha instruments com Tropomi, que s'encarrega de mesurar la concentració de diversos gasos a l'atmosfera, entre els quals hi ha el diòxid de nitrogen (NO2), un dels principals gasos contaminants.

Aquests dies ha sortit a la llum el mapa de la concentració mitjana de NO2 entre els mesos d'abril i setembre, en el qual s'observa com els valors més elevats se situen a les grans ciutats i conurbacions i que s'ha pogut elaborar gràcies a Tropomi. A nivell europeu destaca per sobre de tot la zona compresa entre el sud dels Països Baixos, el nord de Bèlgica i punts de l'oest d'Alemanya.

Malgrat que aquesta zona és habitual que estigui afectada per borrasques que porten vent fort i, per tant, aquest gas hauria de quedar dispersat, segons Xavier Querol, investigador del CSIC (Consell Superior d'Investigacions Científiques), el principal motiu pel qual hi ha aquesta concentració tan elevada de diòxid de nitrogen és la densitat de població. Cal tenir en compte que als Països Baixos la densitat de població és de 409 habitants per quilòmetre quadrat, i a Bèlgica, de 365. Són països que tenen una superfície semblant a la de Catalunya però, en canvi, tenen gairebé el doble de població. En el nostre cas, la densitat de població és de 235 habitants per quilòmetre quadrat.

Al voltant de la península Ibèrica i del Mediterrani occidental també s'observen els màxims associats a ciutats com Barcelona, Madrid, Lisboa i Roma. Fins i tot es pot apreciar una franja de valors més elevats que apareix a la Gran Bretanya i s'estén cap a l'estret de Gibraltar i pel Mediterrani, fruit dels vaixells que constantment estan navegant seguint aquesta ruta.

Una de les grans utilitats que té poder obtenir mapes com aquest és que es pot seguir l'evolució de la contaminació atmosfèrica arreu del món. D'aquesta manera es podrà saber si els diversos països segueixen i compleixen els acords per a la reducció de les emissions de gasos contaminants.