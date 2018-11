L'estiuet de Sant Martí: orígens i conseqüències

Orígens

L'origen de l'estiuet de Sant Martí, tal com passa en la diada de Sant Jordi, el trobem en una llegenda catalana.

Diu la llegenda que Martí, quan encara no era sant, ni tampoc bisbe de Tours, feia de militar a l’exèrcit romà. En una ocasió, un dia de novembre, anava a ll uitar contra els bàrbars, per un camí on la neu i el fred eren cada cop més intensos. A mig revolt, va sentir la veu d’un captaire que demanava auxili. Martí no ho va dubtar en absolut i va compartir el que duia amb el pobre. Fins i tot amb l’espasa va partir la capa per la meitat i n'hi va donar una part al captaire. Gràcies a aquell gest, el fred i la neu es van retirar. És per això que existeix l’estiuet de Sant Martí, segons la llegenda.



Què comporta?

L'estiuet de Sant Martí es caracteritza per un període de bonança meteorològica després dels primers temporals de la tardor a l'octubre i previ al fred més hivernal que acostuma a arribar a finals del mes de novembre.

Durant aquest cap de setmana, el vent de garbí amb pas de fronts atlàntics poc actius ens està garantint un cap de setmana en què podem estar gaudint d'aquest estiuet realment. Tot això després dels grans temporals d'octubre i principis de novembre que han regat tot el país gairebé sense excepcions. Pel que fa als dies vinents, aquest estiuet marxarà per un augment dels núvols. Fins i tot a partir de mitjans de setmana sembla que ens podrien tornar a visitar les pluges després d'aquest període de bonança que estem tenint.