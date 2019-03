Com a mínim 23 morts a causa d'una cadena de tornados als Estats Units

Una cadena de tempestes i tornados ha provocat diverses víctimes mortals aquest diumenge al sud dels Estats Units. La zona més afectada és un municipi anomenat Lee County, a Alabama, on hi hauria hagut com a mínim 23 víctimes mortals, segons ha explicat el xèrif del municipi als mitjans. Segons el servei meteorològic dels Estats Units, aquest tornado hauria estat com a mínim d'escala EF3, cosa que vol dir que hauria provocat ratxes de vent de fins a 260 km/h.

Els equips de rescat treballen durant la nit buscant més possibles víctimes i ferits amb la dificultat que el nivell de destrosses és molt gran. Les tempestes i els tornados han afectat molts sectors de l'estat d'Alabama, inclosa la ciutat d'Auburn. Més de 42.000 cases s'han quedat sense electricitat als estats d'Alabama i Geòrgia.

Here's a radar loop of the destructive tornado that ripped through southern Lee County earlier today. This was the 1st tornado to impact the county. #alwx pic.twitter.com/QfKIju6OuN — NWS Birmingham (@NWSBirmingham) 4 de març de 2019

More storm damage... about to totally dark, I still hear helicopters and emergency sirens. #tornado in Bearegard pic.twitter.com/nWm1bRNeHW — Scott Fillmer (@scottfillmer) 3 de març de 2019

En una piulada a Twitter el president Trump ha demanat als residents a Alabama en altes zones afectades per les tempestes que siguin prudents i no es posin en risc. “Les tempestes i els tornados han estat molt violents i en podrien arribar més”, ha escrit.

Aquest brot de tornados arriba després d'un any en què el nombre de víctimes a causa d'aquest fenomen havia sigut molt baix. Segons dades de l'agència NOAA, el 2018 van morir 10 persones en total per culpa dels tornados als Estats Units. La cadena de tornados d'aquest diumenge haurà estat la que haurà provocat més víctimes com a mínim dels últims 5 anys.