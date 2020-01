Ja és oficial: el 2019 ha estat el segon any més càlid al món des que hi ha dades

Les agències nord-americanes NOAA i NASA han confirmat avui una dada que ja fa algunes setmanes que diversos científics donaven per bastant segura: el 2019 ha sigut el segon any més càlid al món des que es recullen dades. La temperatura global s'ha situat 0,95 graus centígrads per sobre de la mitjana del segle XX, un valor que es queda només 0,04 graus centígrads per sota del rècord del 2016.

Es tanca així un lustre en què la temperatura ha sigut extraordinària al món, cada any des del 2015 ha sigut més càlid que qualsevol dels anteriors com a mínim des de finals del segle XIX, i el mateix es pot dir de 9 dels últims 10 anys. Des de finals del segle XIX la temperatura global del planeta ha pujat ja una mica més d'un grau centígrad.

La temperatura mitjana del mar també ha estat la segona més alta des que es recullen dades. La mitjana d'aquest any s'ha situat 0,77 graus per sobre del valor de referència del segle XX, igualment només superada per la del 2016. Aquest any l'extensió mitjana de gel a l'Àrtic i a l'Antàrtida també ha sigut la segona més baixa, segons dades de la NOAA que disposa de registres des del 1979.

Altres serveis d'informació meteorològica de referència mundial han arribat a conclusions similars, tot i que, segons càlculs del servei meteorològic del Regne Unit, Met Office, el 2019 ha sigut el tercer i no el segon any més càlid des que hi ha dades.

Anomalia de temperatura al món segons diferents sistemes d'anàlisi / NASA

L'Amèrica del Nord, l'excepció

Curiosament, l'únic país que ha tingut extenses regions amb temperatures per sota de la mitjana han sigut els Estats Units, com es pot observar en el mapa d'anomalies que acompanya aquesta notícia. A això hi ha ajudat l'extraordinària onada de fred que va afectar alguns estats nord-americans durant el gener del 2019. Durant aquells dies Chicago va arribar a registrar una temperatura de -30 graus centígrads, i aquell mateix dia el vent va rebaixar la sensació tèrmica fins als -47 graus. Mentre a l'Oest Mitjà la temperatura ha sigut més baixa del normal, Alaska ha registrat l'any més càlid de la seva història, un any que ha estat acompanyat, a més a més, de greus incendis a la regió.

A Europa aquest 2019 ha sigut també el segon any més càlid, en aquest cas el rècord data precisament del 2018, és a dir, que s'han encadenat dos anys seguits amb temperatures que no s'havien vist mai. Segurament, però, el 2019 al continent serà recordat sobretot per l' onada de calor que a finals de juliol va batre tots els rècords en països com França, Bèlgica i Alemanya, on moltes ciutats van registrar 40 graus per primer cop a la seva història. El dia 25 de juliol a París es va arribar a una temperatura extraordinària de 42,6 graus.