La pitjor onada de fred en dècades congela l'Amèrica del Nord

Diversos estats dels Estats Units i regions del Canadà estan vivint aquests dies una entrada d'aire fred històrica. La suma d'una brutal irrupció polar i el vent està provocant sensacions tèrmiques d'entre -35 i -50 graus centígrads, que el servei meteorològic dels Estats Units ha catalogat com a perilloses per a la salut.

Aquest matí de dimecres el termòmetre ha arribat a enfonsar-se fins als -30 ºC a Chicago, la temperatura més baixa en 34 anys a la ciutat, i fins als -33 ºC a Minneapolis. Aquesta és la temperatura real, però els valors de sensació, l'anomenat 'wind-chill', han arribat a baixar fins a situar-se al voltant dels -45 ºC a la zona a causa del vent. En molts indrets es tracta de les condicions de fred més fortes dels últims 20 anys. És molt probable que no se superin rècords històrics pel que fa a temperatura mínima, però sí pel que fa a temperatura màxima més baixa: és a dir, el migdia d'aquest dimecres podria ser el més fred que s'hagi registrat mai en algunes d'aquestes ciutats. A Chicago, per exemple, la temperatura màxima més baixa que s'ha registrat mai és de -24 ºC, i avui el termòmetre podria quedar fins i tot més curt.

Aerial footage shows the view of the Chicago River as the city experiences brutally cold temperatures—and could see a wind chill of 50 below zero on Wednesday. https://t.co/sEIqCjVfUR pic.twitter.com/F2Vz1LnvZT — ABC News (@ABC) January 30, 2019

Segons diverses agències, quatre persones han mort fins ara per motius relacionats amb el fred, sigui a causa d'accidents de trànsit per culpa del gel i la neu o per congelació dins d'un cotxe.

El vòrtex polar, en boca de tothom

Quin és el motiu d'aquesta gran glopada freda? Com ja va passar l'hivern del 2014, a tots els mitjans està apareixent un terme científic com el gran culpable del fenomen: es tracta de l'anomenat vòrtex polar.

El vòrtex polar és un corrent de vents que hi ha al voltant dels pols. Tot i que es produeix a molta altura, acostuma a tenir influència també en el temps en superfície. D'alguna manera podríem dir que el vòrtex polar fa com de tanca de l'aire molt fred dels pols i, per tant, quan aquest corrent és intens, és poc probable que el fred àrtic s'escampi cap a latituds més baixes.

A vegades, però, aquest corrent es debilita i llavors es produeix un escalfament sobtat en aquesta part de l'atmosfera, a l'estratosfera, que obre la porta perquè aquest aire molt fred dels pols surti a passejar per latituds més baixes. En realitat el que es produeix són més aviat ondulacions del corrent, que fan que tant pugui passar que el fred molt intens s'escapi a latituds mitjanes com que l'aire càlid tropical arribi a latituds altes.

Hi ha indicis que el canvi climàtic està fent més habituals i més llargues aquestes fases en què el vòrtex polar es debilita, cosa que pot voler dir que en el futur, paradoxalment, els episodis de fred intens podrien ser més habituals, encara que en conjunt els dies de fred disminueixin.