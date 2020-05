Calor d'estiu i nits tropicals prematures

L'efecte de la tramuntana ha provocat que aquesta nit encara fos més càlida que l'anterior en alguns punts de l'Empordà. A Roses el termòmetre no ha baixat dels 22 graus en tota la nit i a Espolla la mínima s'ha quedat en 21, segona nit tropical consecutiva a l'Alt Empordà. Ens estem acostumant que la calor arribi d'hora, però les nits tropicals al maig han sigut fins ara excepcionals. L'única nit tropical que hi havia registrada a Roses en els últims 12 anys datava del 28 de maig del 2009. Mai tan d'hora com aquest any.

També al Tibidabo el termòmetre s'ha quedat ben a prop dels 20 graus aquesta nit –a l'Observatori Fabra la mínima ha sigut de 19,6 graus–. En general la temperatura ha seguit pujant, tot i que en les zones més enclotades i amagades del vent les matinades continuen sent fredes: a Girona la mínima ha sigut de 9 graus, a Olot s'ha baixat fins als 8 graus i a Puigcerdà fins als 7.

Ahir va ser el dia més calorós de la primavera en algunes comarques. En ciutats com Tarragona, Girona i Reus el termòmetre es va enfilar fins al valor més alt des de la tardor. A Tortosa la màxima va arribar als 32 graus, a Reus i a Tarragona als 31 i a Girona fins als 30. També en aquest cas dades molt poc habituals. Fins ahir a Reus només s'havia arribat un cop als 31 graus abans del 20 de maig, va ser el 18 de maig del 2007. El vent sec d'ahir va ajudar a la pujada del termòmetre. Avui el mercuri pujarà gairebé tant com ahir a la meitat est, i a Ponent s'enfilarà fins i tot una mica més.

651x366 Temperatura màxima prevista per a avui Temperatura màxima prevista per a avui

En molts punts de la costa i del prelitoral el termòmetre ja no pujarà més els pròxims dies, però a Ponent i al Pirineu el pic de calor no arribarà fins divendres. A partir del cap de setmana començarà a augmentar la humitat i la temperatura al migdia no serà tan alta, però, en canvi, la xafogor serà més marcada. A llarg termini no hi ha indicis de cap baixada de la temperatura. La calor normal d'estiu serà la tònica del tram final del mes de maig.

Pel que fa a l'estat del cel, el sol continuarà predominant. A les tardes es formaran nuvolades al Pirineu, però fins divendres gairebé no plourà enlloc. El cap de setmana el pas d'un front activarà alguns ruixats i tempestes de tarda al Pirineu, unes tempestes que puntualment podrien afectar també algunes comarques de Ponent. La setmana que ve es podrien anar repetint els xàfecs de tarda al Pirineu, però en general les opcions de pluja fins al juny són molt escasses.