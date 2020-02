Cap de setmana gens fred, però no tan primaveral com els anteriors

Aquest divendres ha començat amb més núvols en moltes comarques de Girona i Barcelona, uns núvols que marcaran el dia a l'est. A estones s'aniran intercalant amb clarianes, però avui serà un dia més variable que ahir, i en moltes d'aquestes comarques la temperatura al migdia baixarà de 2 a 4 graus respecte a ahir. Menys sensació de primavera.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

Aquest cap de setmana no serà gens fred, però probablement tampoc serà tan càlid com els dos anteriors. Demà quedaran encara intervals de núvols en moltes comarques de la costa i del prelitoral. Els més espessos en aquest cas se centraran sobretot a la Costa Daurada. Núvols i clarianes s'intercalaran, però tot plegat farà que la temperatura no es dispari al migdia. Les màximes superaran els 15 graus amb facilitat, però no s'arribarà tan clarament als 20 com en altres dies d'aquest mes de febrer. Diumenge la temperatura pujarà més que demà.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge

Diumenge els núvols seran més trencats a prop de mar, però segurament a primera hora l'ambient encara serà humit i variable. A la tarda el pas d'un front enterbolirà el cel també a la resta de comarques, però seran només núvols prims. Diumenge al migdia bufarà vent de garbí a la costa: no serà fort, però farà que a la tarda a prop de mar la sensació tèrmica sigui més baixa del que marqui el termòmetre. Tot plegat comportarà que, tot i que aquest no sigui un cap de setmana gens fred a les nits i a primera hora, de dia l'ambient primaveral tampoc no serà tan protagonista com ho ha sigut en altres moments del mes.

A llarg termini, entre dimarts i dimecres tindrem una entrada d'aire més fred que portarà un parell de dies d'ambient més hivernal. No hi haurà gaires glaçades però els migdies seran més freds, en la línia per exemple de les temperatures de dimecres passat. Dilluns nevarà tímidament al vessant nord del Pirineu, i tot i que entre dimarts i dimecres no és descartable que s'escapin algunes gotes en altres comarques de Girona i Barcelona, la possibilitat que arribin pluges o nevades destacables a llarg termini continua sent molt baixa.