Cel canviant, vent i més calor a la costa que a l'interior

Aquest dimecres ha començat amb molta fresca en algunes comarques, sobretot a la meitat nord de Catalunya. Molts termòmetres han baixat dels 10 graus i a les valls del Pirineu fins i tot hi ha hagut algunes glaçades, un fet que no es produïa des de feia dues setmanes. Aquestes són algunes de les temperatures mínimes d'aquest matí (en ºC):

Das, -1

El Pont de Suert, 1

Planoles, 2

Viella, 2

Guardiola de Berguedà, 2

Sort, 3

Olot, 5

Vic, 5

Girona, 6

Manresa, 7

Tarragona, 10

Barcelona, 13

A Boí, a la cota 2.500 el termòmetre ha arribat a baixar fins als -5 graus. Aquest migdia l'ambient tornarà a ser càlid, sobretot a les comarques del sud i en altres punts del prelitoral, on el termòmetre s'acostarà als 25 graus. En general no hi haurà grans canvis respecte ahir. El termòmetre es mantindrà frenat al Pirineu i a Ponent.

Avui el pas d'un front enterbolirà el cel a la tarda, sobretot al Pirineu i en altres comarques de la meitat nord. Entre aquest vespre i demà s'arribaran a escapar algunes precipitacions minses en punts del nord del Pirineu o al voltant de la serra de l'Albera. En general els dies vinents el sol es continuarà combinant amb núvols que enterboliran el cel o fins i tot el mantindran mig ennuvolat en alguns moments, els xàfecs sobtats seguiran afectant només punts del nord del Pirineu o altres indrets de l'extrem nord de Catalunya. El front que arribarà dissabte podria arribar a deixar xàfecs una mica més extensos a la serralada i en altres comarques de Girona, però seran igualment precipitacions puntuals.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà

Avui, demà i divendres el vent es deixarà sentir d'entre ponent i garbí en moltes comarques, no serà un vent fort però les ratxes podran arribar a superar els 50 km/h en alguns punts del prelitoral, comarques interiors de Girona i punts de l'altiplà central. Aquesta tarda el vent ja es deixarà sentir, però quan bufarà amb més ganes serà demà.

Demà la temperatura pujarà més a prop de la costa, però en canvi el termòmetre continuarà frenat al Pirineu i en moltes comarques interiors. A partir de divendres una entrada d'aire càlid farà que arribin els primers dies amb calor d'estiu. Avui els models de previsió han rebaixat una mica les perspectives de calor de cara a diumenge i dilluns: als 30 graus s'hi arribarà només de manera puntual, però la pujada de temperatura serà molt notable a les comarques interiors. A la costa, el mar encara força fresc frenarà la pujada de temperatura, i fins i tot es podrien produir algunes boires costaneres. No hi ha indicis que aquesta entrada d'aire càlid s'hagi de compensar amb una refrescada clara la setmana que ve. Diumenge i dilluns seran els dies més calorosos, però la resta de la setmana el termòmetre també marcarà valors més alts que els dels últims dies.

651x366 Cops de vent màxims previstos per demà al migdia Cops de vent màxims previstos per demà al migdia