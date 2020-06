Dimarts amb més tempestes que ahir i temperatures a ratlla

Aquesta matinada ha tornat a ser estranyament freda per ser juny. La temperatura ha continuat baixant en algunes comarques de Girona i del Pirineu, on el dia ha començat amb força més fred que ahir. Aquestes són algunes de les temperatures mínimes més destacables d'avui (en ºC):

El Pont de Suert, 3

Puigcerdà, 5

Solsona, 7

Olot, 7

Girona, 8

Cervera, 9

Lleida, 10

Sabadell (Parc Agrari), 10

Horta de Sant Joan, 10

Tarragona, 14

Barcelona, 15

L'any passat per aquestes mateixes dates vam tenir una entrada d'aire fred encara més contundent que aquesta, però en els últims 10 anys hi ha registrats pocs dies de juny amb tanta fresca. En ciutats com Vic la mitjana de temperatura dels primers 8 dies de juny és 1,5 graus més baixa que la del maig, a Olot 1,1 graus més baixa, i a Barcelona i a Girona la diferència és de mig grau.

Avui tornarà a ser un dia de ruixats i tempestes de tarda en moltes comarques, sobretot a les de Girona, a la Catalunya Central i en àmbits com el Vallès i el Maresme. Aquesta tarda les tempestes seran més fortes i podran deixar més aigua que aquest dilluns. No és descartable fins i tot alguna calamarsada o pedregada en comarques com la Garrotxa, Osona, el Gironès i la Selva. Al migdia l'ambient no serà tan fred com ahir en molts punts de la meitat est, però la temperatura es mantindrà baixa per a l'època.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per avui Acumulacions de precipitació previstes per avui

Demà no cal esperar grans canvis en el temps, la nit tornarà a ser freda per a l'època. Aquest dimecres a la tarda es repetiran els ruixats i tronades, altre cop concentrats sobretot en comarques de Girona i de Barcelona. Al migdia el termòmetre continuarà frenat, poc per sobre dels 20 graus a la majoria de comarques.

A partir de dijous el risc de ruixats canviarà de sector i afectarà sobretot comarques més interiors i de l'oest. Al voltant de divendres és bastant possible que hi hagi una tongada de pluges destacable en moltes comarques del Pirineu i Prepirineu occidentals, i fins i tot a Ponent. El cap de setmana encara podria començar amb algunes tempestes en aquests sectors, però, en canvi, a prop de la costa el temps millorarà.

A partir de divendres el termòmetre pujarà de forma més decidida: és possible que el cap de setmana s'acabi amb calor d'estiu i temperatures a prop dels 30 graus en moltes comarques interiors. La incertesa sobre el temps de la setmana que ve és alta, però és poc probable que aquest pic de calor que hi haurà entre diumenge i dilluns sigui la tònica del tram central del juny. El més probable és que la setmana que ve la calor es mantingui a ratlla, encara és aviat per saber si els ruixats podrien continuar de forma extensa o no.