Neu a cotes baixes per encetar una setmana de núvols i pluja

Després d'un cap de setmana amb temperatures de fins a 20 graus, aquest dilluns torna bruscament l'ambient d'hivern. Una nova entrada d'aire fred provocarà que al migdia la temperatura se situï entre 5 i 10 graus per sota dels valors d'ahir, de gairebé 20 graus al migdia passarem a poc més de 10.

L'entrada d'aire fred anirà acompanyada també d'algunes precipitacions irregulars. Tot i que avui arribaran a caure gotes en moltes comarques, les precipitacions destacables afectaran especialment el Pirineu, la Catalunya Central i comarques del sud de Catalunya. Si bé en molts indrets la cota de neu no baixarà dels 800 o 900 metres, cal tenir en compte la possibilitat que en algunes comarques del sud pugui arribar a baixar dels 500, sobretot a les Terres de l'Ebre, però són possibles les enfarinades en cotes molt baixes també en altres comarques del sud i de Ponent. El Meteocat té actiu un avís per neu que afecta diverses comarques del Pirineu, però també la Segarra, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, el Priorat, el Baix Camp i la Terra Alta.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

Aquestes precipitacions no seran les úniques d'aquesta setmana. Demà, dimecres i dijous els núvols continuaran sent molt espessos i les pluges arribaran de forma més abundant que avui. La neu ja no caurà a cotes baixes, però en canvi demà les pluges podrien arribar a acumular fins a 100 l/m2 a les Terres de l'Ebre. De forma molt més intermitent la pluja també anirà caient en altres comarques de la costa i en molts sectors de la meitat sud de Catalunya.

De cara a dimecres i dijous la previsió és més incerta, però és possible que aquestes pluges destacables abracin més comarques, sobretot de la costa i del prelitoral centrals, comarques de Girona i punts del Pirineu i la Catalunya Central. És molt possible que alguns sectors dels Ports acumulin més de 200 l/m2 entre avui i dijous. La cota de neu en aquest moment ja no serà més baixa dels 1.500 metres.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes fins dijous a la nit Acumulacions de precipitació previstes fins dijous a la nit

Avui serà el dia més fred de la setmana, però els pròxims dies els núvols evitaran que el termòmetre pugi gaire. Aquesta setmana no hi haurà glaçades tan extenses com les de la setmana passada, però l'ambient tornarà a ser més de final d'hivern que no de primavera, sobretot al migdia.

Sembla que caldrà esperar a divendres perquè el cel torni a quedar destapat i les clarianes siguin les protagonistes. A mesura que avanci la setmana la sensació de final d'hivern anirà marxant, a partir de divendres la temperatura tornarà a superar fàcilment els 15 graus i recuperarem la sensació de primavera.