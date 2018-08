Nit de rècords de temperatura mínima

El cel enterbolit o mig ennuvolat ha dificultat el descens del termòmetre arreu del país. Les temperatures nocturnes més elevades s'han enregistrat al litoral i sobretot a la ciutat de Barcelona a causa de l'efecte illa de calor.

A l'aeroport del Prat l'estació de l 'Aemet, avui sí, ha rebatut l'antic registre històric de temperatura mínima elevada, que fins ara era de 26,8º els anys 2012, 2006 i ahir divendres. Aquest dissabte la temperatura mínima no ha baixat de 27,3º, rècord històric d'aquesta sèrie iniciada l'any 1924.

Nit tòrrida a Barcelona i el litoral

Feia 15 anys que a l'Observatori Fabra de Barcelona no registraven una temperatura mínima tan elevada. Els 27,2 ºC d'aquesta matinada han quedat tan sols a 6 dècimes del rècord absolut del 2003 d'aquesta sèrie de dades centenària.

L'estació del Servei Meteorològic de Catalunya de Ciutat Vella ha batut el rècord d'aquesta setmana. Aquesta matinada el termòmetre no ha baixat de 29,4 ºC en aquest indret de la ciutat, rècord absolut d'aquest observatori de 12 anys de vida.

També hi ha hagut rècords en altres barris de la ciutat. A Sant Andreu avui han anotat una mínima de 27,4 ºC, el valor més elevat de la sèrie iniciada l'any 2005. També han fulminat el rècord de temperatura mínima elevada a Vallcarca, on, amb dades des del 2002, mai havien enregistrat un valor nocturn com el d'aquest dissabte: 28,2ºC.

Més de 30 graus a l'Alt Empordà

La capital catalana no ha sigut el punt on més ha costat de dormir de tot el país. A Portbou l'estació del Meteocat ha enregistrat un valor mínim de 31,0 ºC a causa del vent reescalfat de tramuntana. A Premià de Mar han anotat 27,8 ºC de mínima, rècord de temperatura també en aquest indret.

Lluny del mar, sobretot a les valls pirinenques, les mínimes han sigut molt més agradables. D'entre les més baixes cal destacar els 10,9 ºC de Das, 13 a Ribes de Freser o 14 a Esterri d'Àneu. Al sostre de Catalunya, a la Pica d'Estats, la mínima ha estat de 4,4 ºC.

La propera nit podria ser semblant a aquesta a causa de la presència encara d'alguns núvols alts. Els mapes confirmen un descens de la temperatura a partir de dilluns.