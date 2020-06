Torna la calor, però com a mínim fins a Sant Joan no serà intensa

La nit ha sigut clarament més xafogosa que les anteriors a la costa, fins al punt que en algunes estacions del Meteocat la temperatura mínima no ha baixat dels 20 graus en tota la matinada. Les anomenades nits tropicals s'han produït al Raval de Barcelona (mínima de 20,3 ºC) i també al Museu de Badalona (mínima de 20 ºC).

Com s'esperava, els ruixats i tempestes han marcat les últimes hores en moltes comarques del Pirineu i Prepirineu. Ahir a la tarda també hi va haver alguns aiguats molt locals però intensos en punts del Maresme, la Selva i el Vallès. D'entre les pluges més abundants entre ahir i aquesta nit destaquen (en l/m2):

La Torre de Cabdella, 48

Sant Romà d'Abella, 45

Espot (cota 2.500), 43

Malgrat de Mar, 38

Farrera, 34

Sort, 32

La Pobla de Segur, 32

El Pont de Suert, 31

Tremp, 28

Castellar del Vallès, 26

Camarasa, 27

La Seu d'Urgell, 24

Viella, 21

L'estació d'Espot (cota 2.500) ha arribat a registrar un gruix de 3 centímetres de neu aquest matí. La tongada de pluges ha deixat una nova enfarinada a les cotes altes del Pirineu.

Bon diaaaaaaaaaaaaaaa familia, ens llevem amb la nevadeta numero 5 d'aquesta primavera al #PallarsSobira cota de la neu 2.400m, ja falta menys per a la tardor pic.twitter.com/Av6LT0RBiX — Ramon Baylina (@meteopallars) June 12, 2020

Avui gairebé no plourà enlloc, aquest divendres predominarà el sol tot i els xàfecs de primera hora. De matinada, però, encara ens creuarà una altra línia d'inestabilitat que pot originar algunes tempestes curtes però intenses. Aquesta nit els ruixats afectaran sobretot el Pirineu occidental, però demà al matí també hi haurà la possibilitat de tempestes en moltes comarques de Girona i en àmbits com el Maresme. Seran ruixats molt sobtats, intensos i de poca estona, que no impediran que en general, també en aquests sectors, aquest dissabte hi hagi més sol que núvols. Diumenge també hi haurà nuvolades de tarda en punts del Pirineu i sectors de muntanya del Prelitoral, però gairebé no plourà enlloc.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per aquest dissabte Acumulacions de precipitació previstes per aquest dissabte

La calor serà més marcada aquests pròxims dies. Avui les màximes s'enfilaran 3 o 4 graus més que ahir en moltes comarques de Girona i de Barcelona. La pujada de la temperatura s'accentuarà entre diumenge i dilluns, dies en què es tornaran a superar els 30 graus en algunes comarques interiors. Farà calor d'estiu, però no serà una calor forta, ni tampoc s'allargarà.

Avui els modes de previsió marquen clarament una nova refrescada a mitjans de la setmana que ve, que si bé no serà tan marcada com les últimes, sí que servirà per frenar el termòmetre i evitar que la calor intensa arribi abans de Sant Joan. No hi ha indicis de cap calorada fins llavors, i de fet molts dies de la setmana seran gairebé tan frescos com aquests últims.

Aquest cap de setmana començarà amb vent moderat, sobretot en punts de la Costa Brava i en àmbits com el Maresme, on avui el garbí es deixarà sentir amb cops de fins a 50 km/h, sobretot al migdia. Demà el vent girarà a Ponent i també bufarà amb ratxes de 50 o 60 km/h en moltes comarques de Tarragona. Diumenge el vent afluixarà.

La setmana que ve també hi haurà tempestes. A partir de dilluns al vespre tornarà a augmentar la inestabilitat, i entre dimarts i dimecres els ruixats podrien tornar a afectar amb força el Pirineu, la Catalunya Central i moltes comarques de Girona. Caldrà seguir-ho.