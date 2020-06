Última tongada de pluges a l'espera que tornin el sol i la calor

L'augment dels núvols ha fet que aquesta nit no fos tan fresca com les anteriors. El dia ha començat amb temperatures dos o tres graus més altes que ahir en molts casos, una pujada del termòmetre que no es traslladarà als valors del migdia. En general avui encara serà un dia fresc: les màximes es mantindran per sota dels 25 graus al migdia, amb l'excepció d'alguns indrets del sud i de Ponent.

Avui hi haurà més núvols que clarianes, però en molts indrets les pluges que apareguin seran només minses i puntuals. Les precipitacions més fortes i abundants afectaran punts del Pirineu i Prepirineu occidentals, especialment entre el vespre i la nit. En molts sectors de la Ribagorça i del Pallars s'hi acumularan més de 20 o 30 l/m2 durant les pròximes 24 hores, unes pluges que en menor mesura també afectaran la meitat oest de la Catalunya Central i alguns sectors del Montsec i de Ponent.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes fins demà al migdia Acumulacions de precipitació previstes fins demà al migdia

De nit s'arribaran a escapar gotes en més comarques, fins i tot en punts pròxims a la costa, però demà a mig matí el sol ja predominarà en general. El cap de setmana farà sol i hi haurà un canvi clar de temperatura. La calor anirà entrant a mesura que avanci el cap de setmana: dissabte l'entrada de vent sec podria disparar ja sobtadament el termòmetre en algunes comarques prelitorals i pròximes a la costa, sobretot en sectors del Vallès, la Selva o el Gironès. Diumenge hi haurà algunes temperatures de 30 graus a Ponent, i dilluns viurem un pic de calor com els que ja vam tenir en alguns moments del maig.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dissabte Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dissabte

Tot això amb un temps molt més estable. Dissabte encara quedaran intervals de núvols en comarques del terç nord, però ja només cauran alguns xàfecs aïllats de tarda al Pirineu. Diumenge les nuvolades seran més escasses, i sembla que caldrà esperar fins dimecres o dijous per tornar a veure algunes tempestes al Pirineu, i potser també alguns ruixats a Ponent. A hores d'ara no és probable que la setmana que ve arribin pluges extenses, però sí que podrien reaparèixer les tempestes en punts de muntanya i de l'oest.

Demà el vent bufarà de garbí en molts punts de la costa. Serà un dia ventós en moltes platges, especialment a la Costa Brava, però també al Maresme i al voltant de Barcelona. Dissabte el vent girarà a Ponent i seguirà bufant moderat en moltes comarques. No bufarà fort, però sí que es farà sentir amb cops de 20 o 30 km/h en molts indrets.

¿La calor arriba per instal·lar-se? Les noves actualitzacions dels mapes del temps d'avui fan decantar més pel sí que pel no. El pic de calor de dilluns no s'allargarà, però és poc probable que la setmana que ve hi hagi una refrescada clara. Molts dies de la setmana que ve sembla que seran de calor, tot i que en molts moments no sigui encara una calor intensa.