La calor encara tornarà a repuntar la setmana que ve

Aquesta nit ha estat menys calorosa que l'anterior, tot i que el canvi s'ha notat sobretot al Pirineu i Prepirineu. Al nord la temperatura ha baixat entre 3 i 4 graus respecte ahir, mentre en molts punts de la costa el termòmetre amb prou feina ha reculat un grau. La nit ha tornat a ser tòrrida al centre de Barcelona on no s'ha baixat dels 25,9 graus, per contra a Das, a la Cerdanya, el termòmetre a arribat a caure fins als 9.

En moltes comarques avui farà més calor que ahir, a Ponent el termòmetre tornarà a saltar puntualment per sobre dels 35 graus, i després d'uns dies en què les temperatures més altes del dia s'han donat a prop de la costa, avui la calor més intensa tornarà a afectar l'interior i les Terres de l'Ebre. A prop de mar l'ambient canviarà poc, temperatures més baixes però més humitat, xafogor encara molt marcada.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

Aquesta tarda es tornaran a formar algunes tempestes puntualment fortes. Els ruixats afectaran sobretot sectors del Ripollès, la Garrotxa i l'Alt Empordà, però no són gens descartables a Osona, la Selva o el Gironès, fins i tot al Vallès. Tampoc és gens descartable algun ruixat intens en sectors més occidentals del Pirineu. Tempestes de poca estona però que poden descarregar fort. El Meteocat té actiu un avís per intensitat de pluja que afecta totes les comarques de Girona. En conjunt avui els núvols seran molt més escassos que ahir.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per avui Acumulacions de precipitació previstes per avui

Pel què fa a temperatures el pròxim canvi serà a la baixa, a les Terres de l'Ebre demà i dissabte la temperatura ja serà força més baixa que avui, i entre diumenge i dimarts aquest descens del termòmetre es farà extensiu a tot arreu. No hi haurà canvis bruscos, simplement la temperatura serà una mica més suportable que els últims set dies.

A llarg termini els grans models de previsió comencen a estar d'acord en què la temperatura encara tornarà a repuntar la setmana que ve, al voltant de dijous és molt possible que la calor torni a ser intensa, altre cop amb màximes per sobre dels 35 graus a Ponent i nits encara de molt mal dormir a la costa. Després d'això és possible un canvi més brusc a la baixa de la temperatura, però això no arribaria fins al voltant del dia 22, i encara és molt lluny per poder entreveure-ho amb gaire certesa.

Pel què fa a l'estat del cel el cap de setmana començarà amb molt de sol, però demà al matí hi haurà intervals de núvols a les Terres de l'Ebre i a la Costa Daurada. A la tarda es repetiran les nuvolades i alguns ruixats en comarques de Girona i en altres indrets del Pirineu i Prepirineu, però no hi haurà tempestes fortes. Dissabte els ruixats seran encara més puntuals i centrats sobretot al Pirineu Occidental. En general els dies vinents farà sol. Entre diumenge i dilluns pot haver-hi més estones de cel enterbolit i alguns ruixats més, però no s'entreveu cap situació de xàfecs extensos i destacables.

Avui el mar encara estarà força mogut, trams de maror i banderes de grogues que tornaran a aparèixer en un bon grapat de platges. L'inici del cap de setmana serà més tranquil pel què fa a la situació marítima i el vent.