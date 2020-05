Les tempestes s'estendran per força comarques aquest divendres

Matí de divendres força fresc. El termòmetre ha baixat dels 10 graus gairebé a totes les valls del Pirineu, i en ciutats com Vic, Girona i Olot la temperatura mínima també ha arribat a baixar una mica dels 10 graus. Avui al migdia farà més calor que ahir, les màximes s'enfilaran un parell de graus més que aquest dijous en moltes comarques.

Avui serà un dia més mogut que els anteriors, els xàfecs i tempestes de tarda guanyaran terreny, s'estendran per la Catalunya Central i per moltes comarques prelitorals de Girona i de Barcelona, àmbits com la Selva, el Vallès o fins i tot el Penedès, amb xàfecs curts però que podrien anar acompanyats de tempesta. El Meteocat té actiu un avís per intensitat de pluja que afecta des del Ripollès fins al Vallès Occidental i des del Solsonès fins a la Selva. A la costa els ruixats seran menys probables, i els que hi arribin ho faran més desgastats.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per aquest divendres Acumulacions de precipitació previstes per aquest divendres

Demà predominarà el sol i els ruixats de tarda minvaran clarament. El dia podria ser mig ennuvolat en moltes comarques de Girona, al Pirineu i al Prepirineu, però en aquest cas la pluja de tarda no anirà més enllà de comarques com el Ripollès, la Garrotxa, la Cerdanya o el nord del Berguedà. Després de la pujada d'avui el termòmetre tornarà a recular un parell de graus, el cap de setmana es mantindrà la calor moderada dels últims dies.

Diumenge començarà amb sol, a la tarda el cel quedarà una mica més enterbolit, però només descarregaran xàfecs puntuals al Pirineu Occidental o als Ports. La setmana que ve començarà amb un temps més canviant i insegur. Dilluns els xàfecs dispersos podrien afectar moltes comarques centrals i de la meitat oest de Catalunya. En general la primera part de la setmana hi haurà moltes més estones de cel mig ennuvolat i el temps serà mes insegur. Dimarts o dimecres també s'entreveuen ruixats extensos al Pirineu i més puntuals en altres comarques.

Encara és molt incert com serà el temps a part de dimecres, però hi ha indicadors que fan pensar que les opcions que continuï el temps de sol i sense canvis són poques. El més probable és que entrem en una fase de més variabilitat i que, poc o molt, els ruixats vagin apareixent en moltes comarques.

Pel que fa a temperatura a llarg termini, els mapes tampoc són clars. La primera part de la setmana que ve entrarà aire més càlid, al migdia l'augment dels núvols frenarà el termòmetre, però les nits seran de més mal dormir, sobretot a prop de mar. No és gens descartable que a partir de dijous que ve entrem en una fase de temperatures baixes per a l'època però caldrà esperar a noves actualitzacions dels mapes del temps per poder-ho veure més clar.