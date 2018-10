El temporal arrenca a l'Empordà però afectarà sobretot les Terres de l'Ebre

Aquestes últimes hores han començat a descarregar pluges abundants a l'extrem nord-est de Catalunya, especialment a l'Alt Empordà, on en alguns sectors a dos quarts de deu del matí ja se superaven els 50 l/m2. Destaquen fins a aquesta hora els 52 l/m2 de Cabanes, els 45 de Roses, els 35 de Castelló d'Empúries i els 25 de Llançà. Les pluges poden continuar descarregant amb ganes a l'Empordà algunes hores més, però amb el pas de les hores els ruixats es podran fer presents en altres comarques, i sobretot aniran apareixent amb ganes a les Terres de l'Ebre i al nord del País Valencià.

Avui, en moltes comarques de Catalunya serà un dia variable i només amb ruixats puntuals, però en àmbits com el Maestrat, els Ports i la Plana Alta les pluges poden ser molt abundants a partir de la tarda. Entre avui i demà és bastant probable que se superin els 100 l/m2 en algunes d'aquestes comarques, i no és gens descartable que hi hagi acumulacions de més de 200. A mesura que avanci la nit i de cara a demà al matí les pluges també podran ser fortes i abundants al Montsià i al Baix Ebre, on pot haver-hi també acumulacions de més de 100 l/m2.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a avui Acumulacions de precipitació previstes per a avui

El Meteocat considera alt el perill per acumulacions de pluja al Montsià i al Baix Ebre, i té avisos actius també per possibilitat de xàfecs forts, vent i mala mar, que afecten moltes altres comarques de la meitat sud de Catalunya. L'AEMET considera extrem el risc al nord del País Valencià, on hi ha activat l'avís de perill més alt. En aquesta zona els avisos oficials alerten de pluges que podrien superar els 180 l/m2 en 12 hores. També a Mallorca i a les Pitiüses hi ha avisos per la possibilitat de pluges de fins a 100 l/m2.

540x306 Mapa d'avisos de l'AEMET per a avui Mapa d'avisos de l'AEMET per a avui

Alguns models fan pensar que demà el front de pluges s'estendrà més cap al nord. Hi ha incertesa sobre això, però cal tenir en compte la possibilitat que a la Costa Daurada, al voltant de Barcelona i fins i tot a Ponent demà al migdia sigui quan plogui amb més ganes.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a demà Acumulacions de precipitació previstes per a demà

El cap de setmana el temps serà més tranquil. Dissabte el sol predominarà, però els núvols encara podrien ser abundants a les Terres de l'Ebre, on fins i tot podria continuar plovent de forma més minsa. A la tarda no són descartables algunes tempestes a l'altiplà central i en punts del Pirineu. Diumenge les nuvolades seran més escasses i probablement ja no plourà enlloc.

El vent i la mala mar també seran protagonistes. Entre aquesta nit i demà al matí el vent bufarà amb cops de fins a 70 o 80 km/h, sobretot a la costa central i a la Costa Daurada. Les onades poden superar els 3 metres d'altura a les Terres de l'Ebre i a la Costa dels Tarongers.

540x306 Cops de vent previstos per a aquesta tarda i vespre Cops de vent previstos per a aquesta tarda i vespre

Tot plegat farà que la sensació tèrmica baixi, i que aquesta tarda i demà calgui abrigar-se més, però el cap de setmana els migdies seran càlids per a l'època, amb màximes de fins a 25º en algunes comarques interiors i prelitorals.

Als mapes del temps no s'hi entreveu cap més episodi de pluges durant els pròxims set dies. Tampoc l'arribada del fred. Un cop passat el temporal seguirem amb aquest ambient de migdies encara càlids i només fred a primera hora.