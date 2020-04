Demà arribarà una tongada de pluges

Els pocs núvols que hi ha hagut aquesta matinada a Ponent, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre en comparació amb ahir ha afavorit que la temperatura hagi baixat. A la resta, en canvi, s'ha mantingut sense massa canvis. Aquestes són algunes de les mínimes d'aquest matí:

0 ºC a Das

3 ºC a Cardona

3 ºC a Olot

6 ºC a la Pobla de Segur

6 ºC a Caldes de Montbui

7 ºC a la Tallada d'Empordà

9 ºC a Riudecanyes

11 ºC a la Granadella

11 ºC als Alfacs

El temps d'avui encara serà molt tranquil, però ja s'albiren canvis. En conjunt s'espera una jornada dominada pel pas de bandes de núvols que a estones deixaran el cel mig ennuvolat. A la tarda, fins i tot poden arribar a caure quatre gotes de manera dispersa a punts del Pirineu.

La temperatura màxima serà semblant a la d'ahir, amb un ambient molt agradable durant les hores centrals del dia. S'arribarà a valors de 18 a 23 ºC a la majoria de comarques.

651x366 Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - ARAméteo Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - ARAméteo

Al llarg de la propera matinada la nuvolositat augmentarà de sud cap a nord, i ja durant el matí d'aquest dilluns començaran a arribar pluges pel litoral i el prelitoral. A mesura que passin les hores, les precipitacions s'aniran endinsant cap a l'interior.

Les quantitats més importants es recolliran al litoral i al prelitoral, on hi pot haver registres que superin els 20 l/m2. En canvi, a les comarques de Lleida i de l'Alt Pirineu és on menys pluja s'espera.

651x366 Precipitació prevista per demà / Model GFS - ARAméteo Precipitació prevista per demà / Model GFS - ARAméteo

El vent de llevant i gregal es reforçarà, i bufarà moderat a tota la costa i a zones elevades, amb cops superiors als 40 km/h. Precisament, el vent i la poca insolació accentuaran la sensació de fresca durant bona part de la jornada a bona part del territori.

Avançada la tarda les pluges s'aniran fent cada vegada més disperses, i ja de cara a dimarts, les clarianes tendiran a guanyar terreny. Tot i això, encara hi podrà haver alguns ruixats febles i dispersos a zones de muntanya de la meitat oest.

El temps canviant es mantindrà durant la resta de la setmana. La probabilitat més alta de ruixats serà dimecres, divendres i durant el cap de setmana vinent. Tot plegat amb un ambient més suau, sobretot a partir de mitjans de setmana.