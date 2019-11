La méteo en 1 minut: vent moderat a l'espera que torni el fred

Aquest dimarts les temperatures s'han enfilat com feia unes tres setmanes que no ho feien. Entre les més altes d'avui destaquen els 23 graus de Tortosa, els 21 de Tarragona i de l'Ametlla de Mar, els 20,5 de Reus, els 20 de Girona o els 19 de Barcelona, unes màximes que es podrien repetir demà a causa del vent de Ponent. En general, feia uns 20 dies o més que el termòmetre no pujava tant.

Al vespre el pas d'un front deixarà algunes pluges al Pirineu i Prepirineu, sobretot al sector occidental de la serralada. De nit es podrien escapar també quatre gotes en altres comarques, però en tot cas serien pluges ben minses.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per avui Acumulacions de precipitació previstes per avui

Demà quedaran força intervals de núvols al Pirineu, a l'Empordà i a la Garrotxa, però en general farà sol. El vent serà segurament el protagonista més destacat del dia, sobretot durant les primeres hores de la jornada, bufarà de ponent amb cops de més de 50 km/h en moltes comarques centrals i del sud de Catalunya. La temperatura serà tan alta com avui a la costa, però al Pirineu i en punts alts interiors ja es començarà a notar una lleugera baixada. La segona part de la setmana l'ambient seguirà sent poc hivernal, però la temperatura recularà un o dos graus respecte als últims dies.

651x366 Cops de vent màxims previstos per demà al matí Cops de vent màxims previstos per demà al matí

El cap de la setmana estarà marcat per una potent entrada d'aire fred en bona part d'Europa, però avui els mapes del temps ja no marquen tan clarament que ens hagi d'afectar gaire directament. A partir de diumenge i de cara a l'inici de la setmana que ve notarem probablement una baixada de 3 o 4 graus, però és possible que no arribi a fer tant de fred com la setmana passada. Caldrà seguir-ho.

Les possibilitats que plogui i nevi de manera destacable no començaran a augmentar fins a la segona part del cap de setmana. Diumenge és possible que apareguin nevades al Pirineu i alguns ruixats en altres comarques, però encara hi ha una mica d'incertesa sobre això. Segurament entre diumenge i dilluns la cota de neu es mourà altre cop entre els 1.000 i els 1.500 metres en general, i la neu que aparegui, per tant, tornaria a caure en cotes força baixes.