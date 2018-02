Els rius han recuperat el cabal

Al llarg de les últimes setmanes hem tingut diverses tongades de pluges i nevades que han estat abundants a la majoria de comarques. Només per posar tres exemples, des de l’1 de gener s’han acumulat 200 mm a Núria (conca del Ter), 130 mm a Olot (conca del Fluvià) i 90 mm a Guardiola de Berguedà (conca del Llobregat). Ha estat gràcies a les precipitacions que, tot i encara trobar-nos en una situació força delicada pel que fa a la manca d’aigua que portem arrossegant des de fa temps, els rius han revifat.

El cabal dels rius de les conques internes ha passat dels valors més baixos dels últims anys a valors més propis per l’època, malgrat que no arriben a la mitjana, segons l’ Agència Catalana de l’Aigua (ACA). La Tordera és un dels rius en el qual s’ha notat més l’efecte de les pluges. A principis de febrer portava un cabal de només 0,9 m3/s a l’alçada de Fogars de la Selva. Durant la ploguda va assolir un pic màxim de 16 m3/s i el cabal ara ja s’ha estabilitzat en 2,3 m3/s.

El Ter a Ripoll (2,6 m3/s el dia 3 de febrer i 4,2 m3/s el dia 9), el Llobregat a Guardiola de Berguedà (1,3 m3/s el dia 3 i 1,5 m3/s el dia 9), el Fluvià a Esponellà (0,39 m3/s el dia 3 i 0,8 m3/s el dia 9) i la Muga a Sant Llorenç de la Muga (0,28 m3/s el dia 3 i 1,58 m3/s el dia 9), són altres dels rius que a hores d’ara porten un cabal major del que duien abans de la crescuda fruit de les precipitacions d’aquest febrer. En el cas del Francolí al seu pas per Tarragona, ha recuperat el cabal d’1 m3/s després que pràcticament no portés aigua, fa una setmana i mitja.

Els embassaments han notat l’augment l’aportació d’aigua dels rius i han recuperat els valors d’inicis d’any. Entre el dia 1 de febrer i el dia 9 els embassaments de les conques internes han guanyat 10 hm3 d’aigua, que suposa una pujada d'1,7 punts. Es troben al 45% de la seva capacitat, però encara lluny del 60% que caldria per estar tranquils. És per això que des de l’ACA es manté la prealerta de sequera, ja que les precipitacions dels últims dies, de moment, tan sols han servit per trencar la tendència decreixent.

Ara bé, s’espera que amb el desglaç progressiu de la neu a cotes mitjanes es mantingui el cabal actual dels rius, que se situa en valors normals. Al mateix temps, això afavorirà que continui la lleugera tendència dels embassaments a anar guanyant aigua emmagatzemada.