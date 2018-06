Com serà el juliol?

Aquest cap de setmana començarà el mes de juliol i és un bon moment per fer un cop d'ull als models a llarg termini per entreveure quines poden ser les tendències en el temps de les pròximes setmanes. El juliol començarà amb calor intensa i insistent.

Avui els mapes del temps han començat a dibuixar amb més claredat quin pot ser l'escenari de la setmana que ve, i tot apunta a una calor, no extraordinària, però sí intensa i insistent. Molts dies de la setmana que ve s'entreveuen amb temperatures a prop dels 35º al migdia, bé sigui en temperatura real o de sensació. L'ambient xafogós i calorós d'aquestes últimes hores hem d'esperar que es mantingui 7 o 8 dies, i és molt possible que la temperatura encara pugi una mica més entre diumenge i dimarts. El gràfic és de la capa de 1.500 metres d'altura, però va molt bé per entreveure el moviment de les masses d'aire. La línia vermella marca la normalitat per a aquesta època de l'any, les altres són diferents sortides del model GFS. Bona part de la setmana que ve pinta amb més calor del normal, però s'entreveu un canvi el cap de setmana.

540x306 Probabilitat de precipitacions a Girona a partir del model GEFS Probabilitat de precipitacions a Girona a partir del model GEFS

Aquest escenari de calor intensa anirà acompanyat d'un temps estable. Tot i que aquest dijous les tempestes afectin moltes comarques, això no significarà un canvi de patró en el temps, sinó que els ruixats desapareixeran ràpid. És possible que diumenge i durant la setmana que ve puguin aparèixer alguns xàfecs de tarda al Pirineu, però res fa pensar en tempestes importants o extenses. En general la setmana que ve farà sol.

S'auguren canvis a partir del cap de setmana del 6 i 7. Tot i que això ja és estirar molt el pronòstic, els grans models de predicció coincideixen que a partir d'aquest moment podríem entrar en una fase de temps més mogut, amb una baixada clara de la temperatura i l'aparició d'alguns ruixats irregulars. Falta molt per a aquest horitzó, però aquest és a hores d'ara l'escenari més probable.

540x306 Temperatura prevista a Barcelona a uns 1.500 metres segons diferents sortides del model GFS / WETTERZENTRALE Temperatura prevista a Barcelona a uns 1.500 metres segons diferents sortides del model GFS / WETTERZENTRALE

Per exemple, el gràfic de probabilitat de precipitació a Girona marca aquest possible moment d'inestabilitat al voltant del cap de setmana que ve, i també insinua que serà un període de temps més inestable no gaire llarg. Gràfics com aquest els trobareu sempre a les previsions per municipis de l'ARA. Alguns models apunten que aquest canvi de temps faria baixar la temperatura per sota fins i tot del normal per a l'època, d'altres dibuixen simplement que la calor afluixarà notablement.

Intentar estirar el pronòstic més enllà ja seria inútil, però sí que ens podem mirar quina és la previsió de possibles anomalies que fan els models de tendències americans i europeu. Els dos són força coincidents, i dibuixen un juliol en general sense calor especialment forta.

540x306 Anomalies de temperatura previstes de cara al juliol a partir del model del centre europeu de predicció / ECMWF/COPERNICUS Anomalies de temperatura previstes de cara al juliol a partir del model del centre europeu de predicció / ECMWF/COPERNICUS

Les temperatures més altes proporcionalment haurien d'afectar el centre i l'est d'Europa, una calor que coincidiria amb pluges per sota del normal en aquest sector. En canvi a la península Ibèrica l'escenari més probable és el de temperatures normals o fins i tot per sota del que tocaria.

Pel que fa a les precipitacions, el sud d'Europa podria tenir un juliol més aviat humit, amb més pluges del normal sobretot en sectors de muntanya. Per contra, el centre i el nord d'Europa podrien continuar amb l'escassesa de pluges que ja ha anat marcant els últims mesos.

Cal aclarir que els models de l'agència americana NOAA s'han fet córrer amb condicions inicials de les últimes setmanes, per tant, són previsions força actualitzades. Els mapes del programa europeu Copernicus són de principis de juny.

540x306 Anomalies de precipitació previstes de cara al juliol segons el model americà / NOAA Anomalies de precipitació previstes de cara al juliol segons el model americà / NOAA