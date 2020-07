La temporada d'huracans d'enguany passarà a la història

Aquesta propera matinada l'huracà Hanna, que actualment es troba situat al mar Carib, tocarà terra al sud de l'estat de Texas, als Estats Units, prop de la frontera amb Mèxic. Ho farà amb vents sostinguts de 120 km/h i amb acumulacions previstes de precipitació superiors als 300 litres per metre quadrat.

651x366 Trajectòria prevista de l'huracà Hanna durant els propers dos dies Trajectòria prevista de l'huracà Hanna durant els propers dos dies

651x366 Acumulació de pluja prevista després del pas de l'huracà Hanna Acumulació de pluja prevista després del pas de l'huracà Hanna

Aquesta notícia, per sí mateixa, no seria excepcional i ni tan sols estranya en aquesta zona del planeta. El que sí la fa extraordinària és el fet que és el vuitè sistema tropical amb nom en el què portem d'estiu i això no havia passat mai abans. De fet, les temperatures anormalment càlides de l'oceà Atlàntic a finals de primavera i les condicions de determinats fenòmens climàtics globals com l'Oscil.lació del Sud (El Niño) i de l'Atlàntic Nord (NAO) ja feien preveure una temporada d'huracans especialment moguda.

651x366 Anomalia tèrmica de la superfíce oceànica a mitjans de juliol Anomalia tèrmica de la superfíce oceànica a mitjans de juliol

Al mes d'abril, diferents centres de recerca i universitats americanes havien pronosticat que enguany es formarien entre 16 i 22 ciclons tropicals amb nom -i això passa quan assoleixen vents sostinguts de més de 62 km/h-, dels quals gairebé la meitat es podrien convertir en huracans -amb vents sostinguts de més de 118 km/h- i entre 4 i 5 arribarien com a mínim a la categoria 3 de l'escala de Saffir-Simpson, quan els vents superen els 200 km/h, la pressió cau per sota els 960 hPa i el nivell del mar puja més de tres metres.

I la temporada va començar apuntant maneres i confirmant tots els pronòstics. De fet, fins i tot ho va fer abans d'hora. El 16 de maig es va formar la tempesta tropical Arthur i el 27 del mateix mes la tempesta tropical Berta, quan oficialment la temporada d'huracans a l'Atlàntic nord comença l'1 de juny. L'escalfament global afavoreix la formació i la intensitat dels ciclons tropicals i això queda palès en el fet que aquest és el sisè any consecutiu amb sistemes tropicals en la pretemporada. Però mai abans se n'havien arribat a batejar vuit abans d'acabar el mes de juliol.

De fet, la mitjana climàtica a l'oceà Atlàntic és de 13 tempestes o ciclons tropicals per any. I la temporada d'huracans s'acaba oficialment l'1 de novembre. Per tant, tenim per davant encara més de tres mesos per anar sumant noms a la llista.

651x366 Imatge de l'huracà Dorian (2019) des del satèl.lit GOES / NOAA Imatge de l'huracà Dorian (2019) des del satèl.lit GOES / NOAA

La temporada anterior, la del 2019, es van formar fins a 18 sistemes tropicals amb nom. I l'any 2018, se'n van batejar 15. Registres per sobre de la mitjana però que queden lluny dels 27 ciclons que es van generar la temporada 2005, dels quals curiosament cap es va formar abans de l'1 de juny però 4 sí que ho van fer ja acabada oficialment la temporada.