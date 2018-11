Els metges es concentren davant el departament de Salut

Els metges catalans han portat aquest dimarts les seves reivindicacions a les portes del departament de Salut de la Generalitat. Des de les onze del matí centenars de facultatius s'han concentrat i han fet sonar xiulets i corejat lemes com "Atenció primària, digna i respectada", "Vaga, vaga, vaga, la primària està en vaga". També han fet esclatar traques i petards que han cobert de fum la façana de l'edifici de la Maternitat, que acull la seu del departament. Els Mossos d'Esquadra custodien la porta del departament per evitar que els facultatius hi entrin.

Els membres del comitè de vaga han explicat que es mantenen els dos esculls –la limitació del nombre de visites per dia i professional i el temps mitjà de visita– que impedeixen l'acord i que, segons Jordi Cruz, president de Metges de Catalunya, són “insalvables”. “Ara haurà de ser l’ICS qui faci un gest”, ha dit Cruz entre crits que demanaven la dimissió de Laura Pelay, secretària general de Salut.

"A tu, a tu, a tu també t’afecta” ha estat el crit que més s’ha repetit quan els metges de primària, tant de la sanitat pública com concertada, han arribat a la porta del departament de Salut. Un cinturó de mossos protegia l’entrada perquè no passés com ahir, quan el personal sanitari va entrar a l’interior de l’edifici de l’Institut Català de la Salut (ICS). “No sé si som més que ahir o no, el que sí que sé és que estem més indignats cada vegada”, ha dit un dels manifesants, metge d'un CAP de Sentmenat. L’Esperança Martin, metge de família, també ha vingut aquest matí. Amb la veu més afònica que ahir, és de les que més anima els vaguistes, que no s’havien mobilitzat així mai. Ella és membre del comitè de vaga Rebel·lió Primària - CGT i representa tots els professionals de la primària, des dels zeladors fins a les infermeres: “La resposta de l’ICS d’ahir és vergonyosa. Volem un canvi de model en l’atenció primària: si cau l’atenció primària cau el sistema public de salut”, va reclamar. A la concentració hi ha cares joves i cares més veteranes. La primària aguanta el pols.

Després que la trobada d'ahir s'acabés sense acord, avui representants del sindicat i de l'ICS es tornaran a reunir.

Mentrestant, els centres d'atenció primària (CAP) continuaven aquest dimarts semibuits durant la segona jornada de vaga dels professionals de primària i els metges de la sanitat concertada que, si no s'arriba a un acord abans, mantindran la protesta fins divendres.

Els serveis mínims pactats contemplen que es garanteixen el 100% de les urgències i un 25% de les consultes, uns serveis que augmentaran al 33% si la vaga es prolonga demà, cosa que intentarà evitar una nova reunió entre els metges i l'ICS aquest dimarts a la tarda.