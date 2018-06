Tots els migrants de l''Aquarius' ja trepitgen Europa al port de València

L''Orione' de l'armada italiana, el segon vaixell de la flotilla que acompanyava l''Aquarius', ha conclòs al voltant de les 17.30 h el desembarcament dels migrants que han viatjat en aquesta embarcació. Amb aquesta fita s'ha donat per finalitzada la recuperació de tots els ciutadans transportats per l'operatiu Esperança del Mediterrani.

Ho ha fet dues hores i mitja després que l''Aquarius', el vaixell de rescat de SOS Méditerranée i Metges Sense Fronteres que va ser vetat per les autoritats italianes amb 629 migrants a bord, finalitzés la seva operació, que ha iniciat a les 10.35 h, en entrar a la bocana del port de València amb 106 menors i dones embarassades, i ha finalitzat prop de les 3 de la tarda. L'embarcació humanitària transportava els migrants més vulnerables (ferits, malalts, menors i dones embarassades), mentre que els adults sans van ser transferits dimarts al 'Dattilo', un vaixell dels guardacostes italians, i l''Orione', de la marina italiana.

L''Aquarius' ha arribat tres hores després del 'Dattilo', el vaixell dels guardacostes italians que encapçalava el comboi, que ha entrat a port amb 274 ciutadans, en un mar totalment encalmat i un sol encara molt tímid, i ha facilitat l'aplegada del vaixell a la capital valenciana. Finalment, ha aplegat l''Orione', que transporta 228 homes i 22 menors no acompanyats. S'acaba així una odissea de més d'una setmana a través del Mediterrani, que han hagut de suportar després dels maltractaments que han patit en el seu trànsit, sobretot a Líbia, i el trauma del naufragi.

🔴UPDATE Le drapeau de la quarantaine a été baissé des mâts de l' #Aquarius. Le débarquement des 106 passagers commence. Photos, vidéos et fichiers audio à télécharger ici : https://t.co/T7rPjevYhB pic.twitter.com/mUbmawH8CE — SOS MEDITERRANEE France (@SOSMedFrance) 17 de juny de 2018

La pesantor de les aigües ha contrastat amb la cridòria d’alegria que s’ha viscut al vaixell, on s’ha celebrat efusivament l’entrada a la dàrsena i s’ha sentit des del moll. Més silenciosa ha sigut l’arribada de l’’Aquarius’, una circumstància del tot presumible, ja que el passatge està format per dones embarassades i nens.

🔴UPDATE 08:15 : Soulagement et joie à bord de l' #Aquarius à la vue des côtes espagnoles. Plus que 4 milles marins à parcourir pour atteindre la station de pilotage de #Valence. La fin d'une longue et épuisante odyssée est proche. pic.twitter.com/UKeQen34jw — SOS MEDITERRANEE France (@SOSMedFrance) 17 de juny de 2018

540x493 Recorregut de l''Aquarius' fins a València Recorregut de l''Aquarius' fins a València

Entrada del 'Dattilo' al moll de creuers del port de València

A les 7.15 h els metges del servei de sanitat exterior han pujat al 'Dattilo' per comprovar que cap dels tripulants estava afectat per alguna malaltia que en desaconsellés el desembarcament, i mitja hora després, a les 7.45 h, s'ha iniciat els descens dels migrants.

El subdirector d’Emergències de la Generalitat Valenciana, Jorge Suárez, ha explicat que a les 8.45 h 130 tripulants ja havien superat la revisió sanitària i es dirigien a passar el tràmit de la filiació, i que només 10 havien finalitzat les dues etapes. Suárez ha destacat que entre els tripulants s’han detectat més patologies de les esperades, tot i que ha recalcat que són lleus. Es tracta sobretot de cremades químiques produïdes per la barreja entre combustible i aigua de mar a la pastera, excoriacions a la pell i malestar general. Els casos més greus es veuran quan desembarquin els nàufrags de l''Aquarius'.

Fins a 2.230 persones conformen el dispositiu d'emergència de la batejada com a operació Esperança del Mediterrani. L'arribada dels tres vaixells s'ha esglaonat per facilitar l'assistència.

🔴 UPDATE En attendant la fin du débarquement du #Dattilo dans le port de #Valence, les équipes de @MSF_Sea et @SOSMedFrance expliquent aux rescapés le déroulé des prochaines heures. pic.twitter.com/3y9P9S7Cch — SOS MEDITERRANEE France (@SOSMedFrance) 17 de juny de 2018

Preocupació pel futur

"És el final d'un viatge massa llarg, i amb sensacions contradictòries –ha explicat David Noguera, president de MSF Espanya–. D'una banda celebrem que la gent que hem recollit en l''Aquarius' estiguin en un lloc segur, on se'ls atengui d'una manera digna, i també volem donar la benvinguda als companys que han tingut un viatge dur, però estem preocupats pel futur de les operacions de rescat a la Mediterrània, amb els bloquejos dels ports europeus, que ens obligaran a repensar l'operativa i que sens dubte és un esdeveniment negatiu i un fet més d'una cadena d'entrada que no fa més que complicar més i més les operacions de rescat a la Mediterrània. Aquest missatge ha de ser un fet que ens obligui a tots a la reflexió col·lectiva per trobar solucions més justes, més humanes, més solidàries al drama de la gent que es llança al mar a la Mediterrània".

Tots els moviments al port de València estan sent custodiats per un nodríssim grup de periodistes, fotògrafs i càmeres de televisió, provinents de tot l'Estat, als quals s'ha afegit una àmplia representació europea, sobretot de mitjans italians.

Un permís especial d'un mes

El ministre de Foment, José Luis Ábalos, responsable dels ports espanyols, va anunciar ahir que els migrants disposaran "d'una autorització especial d'un mes i a partir de llavors se'ls tractarà d'acord amb la legalitat espanyola". Ábalos va reclamar que "ningú no es posi nerviós, que això no és un problema d'immigració, sinó de decidir entre salvar unes persones o deixar que es morissin".

Tot i les paraules del titular de Foment, divendres el govern espanyol va afirmar que el permís extraordinari seria de 90 dies, i una jornada abans, dijous, el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, va assegurar que la llei permet un tracte específic per a casos com els de l''Aquarius'.

Aquestes discrepàncies arriben després que l'executiu espanyol hagi reconegut aquesta setmana que no descarta que alguns migrants siguin retinguts en centres d'internament per a estrangers (CIE) i que la resta s'ubiquin en diversos equipaments d'acollida arreu del territori espanyol.