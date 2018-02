Un mosso accepta una multa de 240 euros per haver colpejat un menor al cap en la vaga del 2012

Un caporal dels Mossos d'Esquadra ha acceptat pagar una multa de 240 euros per colpejar un menor al cap durant la vaga general del 2012 a Tarragona. Les acusacions i la defensa han arribat a un acord de conformitat, segons el qual, l'agent ha acceptat una condemna de dos mesos de presó que commutarà per la sanció econòmica.

Els fets es remunten al 14 de novembre del 2012, quan Magí Castro -que llavors tenia 13 anys d'edat- participava en una manifestació amb la seva mare; Lorda Marauri, en el marc d'una vaga general. Els Mossos d'Esquadra van carregar, davant d'uns grans magatzems, i el caporal que perseguia a un dels manifestants, en aixecar la porra, va copejar el noi, que estava darrere d'ell, al cap. Les imatges del nen amb el cap ensangonat van tenir una àmplia repercussió i el noi va precisar deu punts de sutura en la ferida.

Un mal ús de la porra

Li ha quedat una petita cicatriu i, durant un temps, segons va relatar ell mateix, sentia por si veia policies i angoixa en les aglomeracions, encara que ja ha superat aquestes seqüeles psicològiques. L'advocat de l'acusació particular, Ramon Maria Sans, en declaracions a Efe, s'ha felicitat perquè "finalment, hem portat el caporal a judici per un delicte i ha admès que no va usar la porra de forma reglamentària". Marauri ha manifestat que "el que volem és que no es repeteixin fets com aquests mai més".



La Generalitat ja va indemnitzar amb 1.329,81 euros el menor. La sentència té en compte ara aquesta quantitat i el fet que el cas hagi tardat sis anys a arribar a judici. Per això s'ha pactat rebaixar la condemna dos graus.