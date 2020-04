Un detingut pels assassinats en sèrie de persones sense sostre a Barcelona

Quatre assassinats a Barcelona en 40 dies des que es va declarar l'estat d'alarma pel coronavirus. Les víctimes són quatre homes que vivien al carrer, alguns de joves i altres de 60 anys o més, i tres d'ells van rebre cops al cap amb objectes contundents. Els Mossos d'Esquadra havien obert una investigació per estudiar la relació dels assassinats en sèrie de persones sense sostre a la ciutat, que han passat en un radi de menys d'un quilòmetre. L'autor acostumava a atacar quan les persones dormien. L'últim crim s'ha comès aquesta nit a l'Eixample, a pocs metres dels anteriors, i ha acabat amb la detenció d'un home de 35 anys a les Planes, a Sant Cugat del Vallès. Segons fonts pròximes a la investigació, la policia té clar que és el responsable de tres de les morts i ara treballa per comprovar si també és l'autor del cas que falta, en què l'actuació no és la mateixa.

651x366 El punt on s'ha produït el quart i últim crim aquest dilluns a la nit / ALEJANDRO GARCÍA / EFE El punt on s'ha produït el quart i últim crim aquest dilluns a la nit / ALEJANDRO GARCÍA / EFE

Un element que connecta els quatre assassinats és la violència que utilitzava l'autor contra les persones sense sostre, que era "desmesurada i gratuïta", segons ha assegurat el responsable de la investigació dels Mossos, l'intendent Joan Carles Granja. "No deixava cap mena de defensa a les víctimes", ha afegit. Un testimoni ha vist el crim d'aquest dilluns a les 11 de la nit, a la cruïlla entre els carrers Sardenya i Rosselló, i l'alerta al 112 ha permès activar el dispositiu policial que s'havia planificat per atrapar l'autor dels crims. L'han detingut 20 minuts després de la una de la matinada a les Planes, on vivia en una caravana aparcada al carrer. "Estàvem protegint vides humanes d'un col·lectiu invisible i vulnerable", ha apuntat Granja, que ha remarcat que els agents treballaven a contrarellotge per trobar el responsable.

L'home que han detingut a les Planes és el que buscaven pels crims de fa dues setmanes, segons fonts pròximes. La policia ho havia pogut determinar amb les imatges de càmeres de videovigilància i els testimonis. El 16 d'abril a la tarda van trobar una persona sense sostre morta que havia sigut agredida al carrer Lepant, davant l'Auditori de Barcelona, i 36 hores després, el 18 d'abril a la matinada, en van localitzar una altra al carrer Casp. Els dos homes tenien ferides al cap per cops. La manera com havien matat les víctimes, el poc temps que havia passat entre els dos casos i la curta distància entre els dos llocs, tots dos de l'Eixample, van fer que els Mossos comencessin a relacionar els assassinats.

Un cinquè cas que han descartat

La investigació policial, com que s'havia fixat en totes les morts de persones que viuen al carrer a la ciutat, també havia situat sota sospita un cinquè cas aquest cap de setmana. Els agents van posar el focus en un home sense sostre que va aparèixer calcinat a l'interior d'una barraca de Nou Barris que s'havia cremat. Amb la inspecció de la caseta, però, van descartar que la mort fos criminal i han qualificat aquest cas d'accidental.

En canvi, els Mossos ara treballen per aclarir si el primer assassinat durant el confinament, que es va produir el 18 de març a la mitjanit al carrer Sardenya, a l'Eixample, on van trobar una persona sense sostre morta, també és responsabilitat del detingut a les Planes. En aquest cas la Guàrdia Urbana va detenir un home de 54 anys com a possible autor, però va quedar en llibertat després de passar a disposició del jutjat de guàrdia. El modus operandi és diferent dels altres tres perquè la víctima no va rebre cops al cap i va morir per ferides d'arma blanca al cos. Ara els Mossos recopilen indicis –aquest matí han inspeccionat la caravana a les Planes per buscar-hi proves i l'han precintat– que demostrin la vinculació amb el mateix autor.

L'arrestat, de nacionalitat brasilera, només té un antecedent a Espanya: una detenció a Saragossa per un delicte contra el patrimoni, que pot ser un furt o un robatori. Aquest expedient, de la Guàrdia Civil, és l'únic historial que han trobat els Mossos després de consultar les bases de dades policials de l'estat espanyol. Per això els agents també volen esbrinar si hi ha antecedents de l'home en altres països on havia estat: el Brasil, d'on és originari, i Portugal, on havia viscut després. D'entrada, segons fonts pròximes, es descarta que el detingut actués per odi a les persones pobres, l'anomenada aporofòbia. L'intendent responsable de la investigació ha explicat que, "tot i que respon preguntes, té un discurs una mica incoherent". La policia estudia que pugui tenir alguna afectació de salut mental.

Víctimes que portaven temps al carrer

El detingut buscava homes sense sostre que estiguessin sols al carrer i no es fixava tant en les edats. El primer tenia uns 60 anys, el segon 22, el tercer 67 i el quart, mort aquesta nit, 33. Les víctimes feia temps que vivien al carrer a Barcelona. En el cas de l'home de 67 anys, almenys portava una desena d'anys sense llar. La Fundació Arrels havia atès les tres primeres persones que van ser assassinades. El director de l'entitat, Ferran Busquets, ha lamentat "la brutalitat" dels crims i que el confinament hagi suposat "més improtecció" per a les persones sense sostre. Busquets ha dit que no recorda "cap situació" similar a una sèrie d'assassinats contra aquest col·lectiu i ha afegit que, arran dels casos, es recomana a les persones que viuen al carrer, "que estan preocupades", que no dormin soles.