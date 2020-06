Desarticulat un grup que cultivava marihuana massivament en naus industrials a tot Catalunya

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal que es dedicava al cultiu massiu de marihuana en naus industrials per després distribuir-la. La policia ha detingut nou persones, que s'afegeixen als disset arrestats que hi ha hagut des que es va iniciar la investigació al febrer. El cas, anomenat Colossus, va començar aleshores, quan els Mossos van localitzar una plantació de marihuana en una nau industrial de Castellví de Rosanes. Darrere els responsables de la plantació hi havia un grup criminal que en controlava moltes més. Els cultius s'ubicaven en diferents municipis de Catalunya i la droga es distribuïa tant per dins com per fora del país.

Des del febrer, els Mossos han arrestat vint-i-sis persones de nacionalitat espanyola, albanesa, sèrbia i marroquina. Se'ls atribueixen delictes de pertinença a un grup criminal, contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. Entre els responsables de l'organització hi ha un jugador de futbol professional d'un equip albanès de Segona Divisió.

Rellotges de luxe i cases d'alt estànding

Els investigats havien llogat diversos domicilis i naus industrials per establir una xarxa per al cultiu i la distribució de marihuana en grans quantitats. Segons els Mossos, els integrants de l'organització duien un nivell de vida molt elevat, tot i que cap d'ells tenia feina estable remunerada. Pagaven fins a 5.000 euros al mes pel lloguer de cases d'alt estànding, per les naus industrials i per la compra de rellotges d'alta gamma. Alguns d'aquests rellotges costaven més d'11.000 euros.

L'organització no va aturar la seva activitat quan es va decretar l'estat d'alarma. Per fer els enviaments de droga fora de Catalunya utilitzaven camions de transport de mercaderies per saltar-se els controls i els tancaments de fronteres. Els membres del grup intentaven esquivar la policia desplaçant-se de matinada per Catalunya i canviant contínuament de vehicles i vies de comunicació.

Especialistes en muntar i desmuntar cultius

L'organització s'havia especialitzat en muntar i desmuntar cultius de marihuana. Si tenien sospites que la policia els vigilava, podien desmantellar i reinstal·lar ràpidament tota una plantació de més de 1.500 plantes. Per evitar que els enxampessin, tenien cultius reduïts però molt repartits per tot el territori català. Així podien garantir la continuïtat de la producció si alguna plantació era intervinguda per la policia.

Els Mossos han confiscat 225 quilos de cabdells de marihuana preparats per al consum, 5.600 plantes en avançat estat de creixement i 1.000 esqueixos de marihuana. En total, les substàncies requisades tenen un valor de més d'un milió d'euros al mercat negre a Catalunya. La policia calcula que el valor es podria triplicar fora de l'estat espanyol. També s'han desmantellat onze naus industrials que el grup utilitzava per al cultiu. Cinc eren a Tarragona i la resta a Terrassa, Riudoms, Castellbell i el Vilar, Montcada i Reixac, Vic i Castellví de Rosanes.