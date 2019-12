Barcelona multa Idealista i una immobiliària per anunciar el lloguer d'un pis només per a espanyols

Per primer cop a Barcelona i a Catalunya es pot arribar a multar una empresa per discriminar per motius d'origen en l'accés a l'habitatge. L'Ajuntament de Barcelona ha obert un expedient sancionador al portal Idealista i a la immobiliària The New House Barcelona per un anunci de lloguer d'un pis que només acceptava persones de nacionalitat espanyola i, per tant, s'excloïa explícitament i "expressament" persones de qualsevol altra nacionalitat. L'expedient, que pot acabar amb una multa de fins a 90.000 euros, es va obrir després que un ciutadà denunciés el cas a l'Oficina per la No Discriminació.

"Estem convençuts que no és l'únic cas", ha afirmat el regidor de Drets de Ciutadania de l'Ajuntament, Marc Serra. Segons ha dit, com que no s'estava actuant en aquest àmbit, no es percebia com una infracció per discriminació o fins i tot es desconeixia que hi ha eines legals per protegir aquests drets. De fet, ha dit que aquest cas hauria de ser un precedent i un avís per als grans portals immobiliaris, perquè el consistori hauria d'iniciar més expedients sancionadors semblants.

Serra ha recordat que és una infracció de discriminació segons la llei pel dret a l'habitatge i ha apuntat que és "intolerable" que hi hagi anuncis així en una ciutat on un de cada cinc ciutadans és d'un país d'origen diferent de l'estat espanyol. A més, segons el consistori, la Constitució espanyola reconeix el dret de no poder ser discriminat per raó d'origen i la directiva europea 2004/113/CE regula la prohibició en l'accés als béns i serveis. Per l'Ajuntament, "la privació a tot un col·lectiu, en aquest cas les persones no espanyoles, de l'accés a un bé bàsic com l'habitatge, no queda emparat pel principi de llibertat de contractació".

De fet, SOS Racisme també ha detectat un augment d'aquest tipus de discriminacions. Per primera vegada en set anys, la tensió entre particulars supera fins i tot les denúncies contra els abusos dels cossos i forces de seguretat, que tradicionalment era l'àmbit en el qual es recollien més denúncies. Durant el 2018, aquesta ONG també va detectar 21 casos de discriminació en l'accés als drets socials, la majoria relacionats amb el dret a l'habitatge. "Es tracta d'immobiliàries que no volen persones immigrants o que directament diuen que és el propietari o el particular qui no vol persones estrangeres al pis", va apuntar aleshores Alba Cuevas, directora de l'entitat.

289 casos d'assetjament i discriminació

Per lluitar contra l'assetjament i la discriminació en l'àmbit de l'habitatge, l'Ajuntament de Barcelona està instruint 134 expedients sancionadors entre diverses matèries. S'inclouen expedients per desocupació permanent, per assetjament immobiliari o discriminació en l'ús de l'habitatge, per no destinar un habitatge HPO a residència habitual i permanent, per llogar un habitatge sense l'autorització de l'Agència de l'Habitatge i per no inscriure habitatges buits en el RHBO de l'Agència de l'Habitatge.

Per altra banda, el consistori està realitzant diligències prèvies en 155 casos detectats més, de manera que la suma dels casos en els quals està treballant en aquests moments la Unitat de Disciplina de l'Habitatge Municipal és de 289 casos.

L'Oficina per la No Discriminació és un servei municipal que ofereix suport psicosocial, assessorament jurídic i orientació gratuïts a aquelles persones que han viscut una situació de discriminació a la ciutat. Fins a l'agost del 2019 s'han atès 145 casos i el principal motiu denunciat, per 57 persones, ha estat discriminació per racisme o xenofòbia, cosa que representa un 40% del total dels casos.