Un pis en herència de l'arquebisbat, ocupat i amb toxicòmans

No es veu a simple vista. Cal allunyar-se uns metres per llegir la pancarta que alerta que a l'entresòl hi ha un "narcopís de l'arquebisbe". L'avís penjat dalt de tot de l'edifici oneja des de fa una setmana. "L'1 de gener al matí el portal estava ple de sang. Un veí va veure com un home, que se li va encarar perquè anava fumat, sortia de l'entresòl amb diversos talls al cos, deixant gotes de sang fins a l'entrada", explica una veïna. El primer dia de l'any la comunitat d'aquest bloc de pisos, a un costat del Mercat de Sant Antoni de Barcelona, va començar a preocupar-se de veritat pel problema que tenia a l'entresòl primer. El pis estava buit des de feia un parell d'anys i l'arquebisbat de Barcelona està en tràmits de rebre'l en herència –hi viva un mossèn que va morir–, però des de finals de desembre està ocupat.

El primer ensurt amb els ocupes, però, va ser abans de l'1 de gener i se'l va endur la dona de neteja de l'escala d'aquesta comunitat del número 163 del carrer Tamarit, quan va topar amb dos homes que, segons les fonts consultades, anaven col·locats. Després dels dos incidents, els veïns van decidir passar a l'acció i van lligar una tela de roba a la porta de l'edifici on es podia llegir: "Narcopís a l'entresòl". La pancarta de seguida va rebre la resposta de dues ocupes del pis, que van amenaçar els veïns i els van acusar de mentir assegurant que no es dedicaven al tràfic de drogues. La tela de l'entrada es va retirar, però el següent pas va ser penjar el cartell a dalt del bloc. "Si es veuen descoberts se n'aniran", confia la Marina, nom fictici d'una veïna que no vol revelar la seva identitat per por a represàlies. De fet, quan es pregunta als habitants de l'edifici pel pis ocupat, la majoria esquiven respondre o diuen que no en saben res. Als establiments del barri, però, és un dels temes de conversa.

Els toxicòmans que visiten l'entresòl, que la Marina els defineix com a "zombis de crac que fan por", deixen pipes i burilles al terra de l'escala. "Són molt bruts i truquen el timbre a la nit, quan se sent més moviment de persones. Hem arribat a veure grups esperant-se al carrer", explica la veïna sobre els consumidors amb els que conviuen. Fa una setmana que la comunitat va denunciar als Mossos d'Esquadra les amenaces que va rebre de les ocupants del pis, "que no són una família amb un problema habitacional", segons asseguren, i el tràfic de drogues. Però l'ocupació no s'ha denunciat fins a aquest matí perquè només ho podia fer l'arquebisbat de Barcelona com a hereu de l'entresòl primer. L'arquebisbat, segons fonts consultades per l'ARA, atribueix al retard al fet que la Fundació Sant Josep Oriol, que havia atès el mossèn que vivia al pis, no els va informar de l'ocupació fins a aquest dimecres.

Queixes pel retard en la resposta

Els veïns asseguren que el capellà, que va morir el maig de l'any passat, ja feia temps que havia deixat de residir a l'entresòl i que durant aquest temps es van fer obres a l'interior. La comunitat es queixa del retard del bisbat per denunciar. L'arquebisbat justifica que encara no té del tot la propietat del pis perquè l'herència continua en tràmits, però reconeix que ja consta com a hereu i per tant podia denunciar l'ocupació a la policia i interposar, com preveu fer, una demanda civil per demanar un desnonament exprés.

Fonts dels Mossos han confirmat que han rebut la denúncia dels veïns i la de l'arquebisbat i que tenen una investigació oberta. Tot i això, la policia no ha determinat si es tracta d'un narcopís –on es ven i consumeix droga– o si es tracta només d'un punt de venda. De fet, l'entitat Acció Raval va alertar aquesta setmana d'un repunt dels narcopisos i va assegurar que, a més del del carrer Tamarit –que és al barri de Sant Antoni–, n'havia detectat una trentena. Tot i així, fonts dels Mossos mantenen que el fenomen se situa a nivells residuals en comparació al moment màxim de l'estiu del 2018, perquè la majoria dels locals no són narcopisos sinó punts de venda de droga.